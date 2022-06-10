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Bircan Bali ikinci şansı verdiği eski eşi Ömer Gezen'le ayrıldı

10.06.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılında tek celsede boşanan Bircan Bali ile Ömer Gezen çifti ocak ayında ilişkilerine bir şans daha vererek barıştı. Ancak çiftin mutluluğu kısa sürdü ve ikinci kez yollarını ayırdı.

Bircan Bali ikinci şansı verdiği eski eşi Ömer Gezen'le ayrıldı

Uzun yıllardır Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Bircan Bali, eylül 2019'da avukat Ömer Gezen ile nikah masasına oturdu. 2020 yılında kızları Saygı Karen'i kucaklarına alan çift, 2021 yılında tek celsede boşandı. Geçtiğimiz ocak ayında barışma kararı alan çiftten yine kötü haber geldi.

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"EVLİLİĞİMİZİ YÜRÜTEMEDİĞİMİZİ ANLADIK"

Evliliklerine ikinci şansı veren ve sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapan ikili, yollarını ayırdı. Ayrılık kararını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Bircan Bali, "İkinci kez şans verdiğimiz evliliğimizi yürütemediğimizi anladık. Herkes çok iyi. Aramızda sorun yok, Saygı var" dedi. Çift, sosyal medyada birbiriyle olan fotoğrafları da kaldırdı.

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Bircan Bali
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