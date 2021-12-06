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Bircan Bali'nin ifşa açıklaması sonrası Mr. Jade Özkan Şen çıldırdı! "Sus ve kaşınma"

06.12.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bircan Bali daha önce öpüşme fotoğrafları ifşa olan eski sevgilisi Mr. Jade Özkan Şen ile ilgili Armağan Çağlayan'a açıklama yaptı. Bali'nin açıklaması eski aşkını kızdırdı.

Bircan Bali'nin ifşa açıklaması sonrası Mr. Jade Özkan Şen çıldırdı! "Sus ve kaşınma"

Bircan Bali Armağan Çağlayan'ın programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Bali eski sevgilisiyle bir dönem çıkan öpüşme fotoğraflarıyla ilgili sert konuşmuştu.

Bircan Bali "Birini seviyorsun öpüyorsun, bekarsın bekar. Biriyle özel yazışmaların var en özelini yaşıyorsun. Sonra bunu ifşa eden mi suçlu ben mi? Birine k...belik yapmadığımı düşünüyorum” demişti.

Bircan Bali Armağan Çağlayan'a konuk oldu! &quot;Bence öpün ilişki öpüşünce güzel&quot;Bircan Bali Armağan Çağlayan'a konuk oldu! "Bence öpün ilişki öpüşünce güzel"

AĞZINA GELENİ SÖYLEDİ

Bircan Bali'nin açıklaması sonrası eski sevgilisi Mr. Jade Özkan Şen sessizliğini bozdu. Bali'nin eski aşkı adeta çileden çıktı ve şunları söyledi:

Ekran Alıntısı

"Bir dönem geçmişte beraberlik yaşanmış bir insanın yıllar sonra benim hâlâ suskun kalmama rağmen üstümden prim yapması ne kadar ucuz. O gün de sustum bugün de susuyorum. Çünkü bize adamlığı böyle öğrettiler. Terk edilmem ederim. Eğer etmişsem bilin ki o insan çok çok büyük yanlış yapmıştır. Kimse olmadığı gibi kendisini namuslu göstermesin. Benim için en önemli kavram namus. Eğer bir kadında o yoksa bari sus. Gün gelir herkes senin ne mal olduğunu anlar. Şimdi sus ve kaşınma."


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Anahtar Kelimeler:
Bircan Bali
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