Birce Akalay, Bodrum’daki acil ihtiyaçları duyurdu

Antalya Manavgat, Bodrum ve Marmaris bölgelerinde orman yangınları tüm müdahalelere rağmen devam ediyor. Oyuncu Birce Akalay ise Bodrum çevresindeki orman yangınları için halkın ve ekiplerin ihtiyaç duyduğu malzemeleri sosyal medya hesabından duyurdu.

"JENERATÖR, YANMAZ KIYAFETLER..."

Bodrum Belediyesi ve Afet Koordinasyon Merkezi'nden bilgi aldığını belirten Akalay, "Bodrum Belediyesi ve Afet Koordinasyon Merkezi'nden aldığım son bilgiler doğrultusunda acil ihtiyaçlarını paylaşmak istiyorum. Burada iki tane koordinasyon merkezi var. Kurtarma ekipleri ve halkın en acil ihtiyaçları jeneratör, yanmaz kıyafetler, ayakkabılar, eldivenler, benzinli testereler, ağaç budama aletleri. Bunlar en çok ihtiyaç duyulanlar listesinde ilk sıralarda" dedi.

Akalay Instagram hesabından ihtiyaç malzemelerinin gönderilebileceği Bodrum'daki merkezin adresini de yazdı.



