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Birce Akalay: Frikik vermeyi kimseden öğrenecek değiliz

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2020 14:07 | Son Güncelleme

Şimdilerde Babil adlı dizide izlediğimiz oyuncu Birce Akalay, sosyal medya hesabından yaptığı TBT üzerinden takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü.

Birce Akalay: Frikik vermeyi kimseden öğrenecek değiliz

Başrollerini Halit Ergenç ve Ozan Güven’le paylaştığı Babil dizisi ile dikkatleri üzerine çeken Birce Akalay, bir yandan televizyonda boy gösterirken bir yandan da tiyatro sahnesi üzerinden seyirci ile buluşuyor.

Sosyal medya hesabından yoğun maratonuyla ilgili paylaşımlarda bulunan Akalay, eski günlere ait paylaşımların yapıldığı TBT gününü boş geçmedi ve takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü.

Bir doğumgünü kutlaması sırasında çekilmiş fotoğrafını TBT yapan Akalay, üzerindeki kıyafetin omzundan kaymış olmasına esprili bir gönderme yaparak: “Firikik vermeyi kimseden öğrenecek değiliz” yazdı.

birceakalay-instagram

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Anahtar Kelimeler:
Birce Akalay, tbt,

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