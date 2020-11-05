Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Birçok kadının hayali onun kabusu! Göğüslerim acı veriyor diyerek...

Birçok kadının hayali onun kabusu! Göğüslerim acı veriyor diyerek...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Göğüslerinin büyüklüğü nedeniyle şiddetli sırt ağrıları yaşayan İngiliz kadın, meme küçültme ameliyatına katkıda bulunulmasını isteyerek bir yardım hesabı açtı. 19 yaşındaki Vicky Rog, erkeklerden gelen müstehcen yorumlar nedeniyle de hayli kızgın.

Birçok kadının hayali onun kabusu! Göğüslerim acı veriyor diyerek...

Vicky Rog, göğüslerini küçültmek istiyor ve üç yıldır Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi bekleme listesinde yer alıyor. Nefes almakta zorlanan ve sırt ağrılarından muzdarip olan Rog, bu süreç içinde de kendisine de yardım edilmesini bekliyor.

Screenshot_10

55 bin TL tutan ameliyat masrafı için bir yardım sayfası oluşturan 19 yaşındaki genç kadın, 'göğüslerim bana acı veriyor. Sırtım, boynum, omuzlarımın ağrısı oldukça şiddetli. Duruşum kötü, eğilemiyor ve nefes almakta zorlanıyorum. Sütyen nedeniyle omuzlarımda kesikler oluşuyor. Eğer bağış yapamazsanız lütfen paylaşın ve hayallerimi gerçekleştirmeme yardım edin' diye konuşuyor.

Screenshot_11

Göğüslerinin 162 cm olduğunu söyleyen genç kadın, bir de bunların yanında insanların zorbalığı ile uğraştığını kendine lakaplar takıldığını söylüyor. Okul yıllarında kendisine 'koca memeli Vicky' denildiğini her okul dönüşü eve ağlayarak döndüğünü söyleyen genç kadın, erkeklerin kendisine 'onlara dokunabiliyor muyuz?' sorularına maruz kalmaktan da yorulduğunu ve kızgın olduğunu söylüyor.

Büyük göğüslü olmak risk! Araştırmalara göre büyük göğüslü kadınlar soğuk algınlığına daha çok maruz kalıyorBüyük göğüslü olmak risk! Araştırmalara göre büyük göğüslü kadınlar soğuk algınlığına daha çok maruz kalıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baraj gölünde görüntülendi! Baraj gölünde görüntülendi!
Rüyada deli görmek ne demek, ne anlama gelir?Rüyada deli görmek ne demek, ne anlama gelir?
Koronavirüsten kaçanlar soluğu burada alıyor!Koronavirüsten kaçanlar soluğu burada alıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
Tartışma yaratan yeni dizi Bir Başkadır’ın ilk fragmanı geldi
Tartışma yaratan yeni dizi Bir Başkadır’ın ilk fragmanı geldi
86 yaşındaki oyuncu: 'Gelinlik giymek en büyük hayalim'
86 yaşındaki oyuncu: 'Gelinlik giymek en büyük hayalim'
Tüyler ürperten gerilim dizisinden ilk kare geldi
Tüyler ürperten gerilim dizisinden ilk kare geldi
E-spor'a ilginiz varsa bu 3 belgeseli mutlaka izleyin
E-spor'a ilginiz varsa bu 3 belgeseli mutlaka izleyin
İlginizi Çekebilir
Keanu Reeves'le John Wick'in ortak noktası
Keanu Reeves'le John Wick'in ortak noktası
Rüyada kanser olduğunu görmek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada kanser olduğunu görmek ne demek, ne anlama gelir?
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Türk sözleri: Türklerin gücünü anlatan en güzel sözler
Türk sözleri: Türklerin gücünü anlatan en güzel sözler
Asker sözleri: Vatani görevini yapanlar ve onları bekleyenler için en güzel sözler
Asker sözleri: Vatani görevini yapanlar ve onları bekleyenler için en güzel sözler
Rüyada erkek bebek doğurmak ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada erkek bebek doğurmak ne demek, ne anlama gelir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Astral Seyahat nedir, nasıl yapılır? Astral Seyahat zararlı mı?
Astral Seyahat nedir, nasıl yapılır?
Rüyada dut ağacı görmek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada dut ağacı görmek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada domates yemek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada domates yemek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada deli görmek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada deli görmek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada define bulmak ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada define bulmak ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada camide namaz kılmak ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada camide namaz kılmak ne demek, ne anlama gelir?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.