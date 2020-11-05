Birçok kadının hayali onun kabusu! Göğüslerim acı veriyor diyerek...

Vicky Rog, göğüslerini küçültmek istiyor ve üç yıldır Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi bekleme listesinde yer alıyor. Nefes almakta zorlanan ve sırt ağrılarından muzdarip olan Rog, bu süreç içinde de kendisine de yardım edilmesini bekliyor.

55 bin TL tutan ameliyat masrafı için bir yardım sayfası oluşturan 19 yaşındaki genç kadın, 'göğüslerim bana acı veriyor. Sırtım, boynum, omuzlarımın ağrısı oldukça şiddetli. Duruşum kötü, eğilemiyor ve nefes almakta zorlanıyorum. Sütyen nedeniyle omuzlarımda kesikler oluşuyor. Eğer bağış yapamazsanız lütfen paylaşın ve hayallerimi gerçekleştirmeme yardım edin' diye konuşuyor.

Göğüslerinin 162 cm olduğunu söyleyen genç kadın, bir de bunların yanında insanların zorbalığı ile uğraştığını kendine lakaplar takıldığını söylüyor. Okul yıllarında kendisine 'koca memeli Vicky' denildiğini her okul dönüşü eve ağlayarak döndüğünü söyleyen genç kadın, erkeklerin kendisine 'onlara dokunabiliyor muyuz?' sorularına maruz kalmaktan da yorulduğunu ve kızgın olduğunu söylüyor.



