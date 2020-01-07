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  4. Büyük göğüslü olmak risk! Araştırmalara göre büyük göğüslü kadınlar soğuk algınlığına daha çok maruz kalıyor

Büyük göğüslü olmak risk! Araştırmalara göre büyük göğüslü kadınlar soğuk algınlığına daha çok maruz kalıyor

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KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | Son Güncelleme

Birçok kadın göğüslerinin büyük olmasını istiyor, hatta bunun için göğüs büyütücü krem dahi kullanıyor. Ancak uzmanlara göre büyük göğüslü olmak büyük risk. Yeni yapılan çalışma bulgularına göre büyük göğüslü kadınlar soğuk algınlığına daha çabuk yakalanıyor. İşte Cinsel Davranış Arşivi Dergisi'nin büyük göğüslü kadınlar üzerinde yaptığı araştırma sonuçları.

Büyük göğüslü olmak risk! Araştırmalara göre büyük göğüslü kadınlar soğuk algınlığına daha çok maruz kalıyor

Cinsel Davranış Arşivleri Dergisi'nde yayınlanan makale oldukça dikkat çekici. 400'den fazla kadın üzerinde yapılan bir araştırmaya göre büyük göğüsleri olan kadınlar daha küçük göğüsleri olan kadınlardan iki kat fazla soğuk algınlığı ve solunum rahatsızlıkları yaşıyor.

Saçmalık gibi gelebilir ancak bunu desteleyen bilimsel görüşler göz ardı edilmemeli. Çalışmada, 400'den fazla hastaya son üç yılda ne kadar soğuk algınlığı ve gripten muzdarip oldukları soruldu. Yanıtlar bir araya getirildikten sonra araştırmacılar "meme büyüklüğünün solunum yolu enfeksiyonları ile pozitif ilişkili olduğu" sonucuna vardı.

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MEMEDEKİ YAĞ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ZAYIFLATIYOR

Bulguların arkasındaki bilimsel mantık, memelerde bulunan yağın aslında bireyin bağışıklık sistemini zayıflattığı ve solunum yolu enfeksiyonlarıyla savaşmalarını zorlaştırdığıdır.

Büyük göğüsler kadınlarda birçok probleme sebep oluyorBüyük göğüsler kadınlarda birçok probleme sebep oluyor

Buna ek olarak, memedeki yağ hücrelerinde bulunan ve vücudun hastalıklarla savaşma yeteneğini azaltabilen bir hormon olan leptin sonucunda daha büyük göğüslere sahip olan kadınlar küçük olanlara göre daha sık soğuk algınlığına maruz kalacaktır. Basitçe söylemek gerekirse, leptin yağ hücrelerinden üretilir ve üretilen miktar bir kişinin genel vücut yağ yüzdesi ile doğrudan ilişkilidir. Leptin ayrıca, yemeyi ne zaman bırakacağını beyne bildirmekten, beynin bireyin iştahını kontrol etmesine ve gün boyunca enerji tüketimini düzenlemesine yardımcı olur.

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Sonuç olarak büyük göğüslere sahip bir kadınsanız bu kış soğuk algınlığından korunmak için bol sıvı tüketmeli ve beslenmenize dikkat etmelisiniz.

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büyük göğüs riskleri büyük göğüslü olmak

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