Birçok kişi etkisini bilmiyor! İkisini karıştırıp yediğinizde bakın ne oluyor

Yoğurt ve brokoli, sağlıklı besinler listesinde ayrı ayrı üst sıralarda yer alacak kadar yararlı yiyeceklerdir. Besinler ve yararları konusunda zaman zaman yapılan araştırmalardan biri de brokoli ve yoğurt ikilisi için yapıldı.

Kanserden kurtulmak mümkün

Araştırma sonuçlarına göre yoğurt ve brokoli ikilisi, tümörlerin %75’ini yakalayarak kanseri tedavi eder. Brokoli ve yoğurt karışımı göğüs ve mide kanseri gibi diğer kanser türlerinden kaynaklanan hücreleri de yok eder.

Yoğurt bağırsak kanseri hücrelerinin yüzeyine yapışarak probiyotik hale gelir. Brokolide bulunan anti kanser maddelerini hücrelere enzim olarak salgılar.

Brokoli ve yoğurdu birlikte yemek bağırsak kanserini önlüyor hatta tedavi ediyor. Brokoli, kanserle mücadele eden sülforan maddesini içeriyor. Yoğurt ise içerdiği probiyotikler ile mide ve bağırsaktaki bakterileri önlemeye yardımcı oluyor.

Uzmanlara göre bağırsak hastalıklarının genellikle yağ oranı yüksek ve lif oranı düşük besinler tüketilmesinden kaynaklı olduğunu söylüyor. Obezite, kırmızı et, alkol, tütün kullanımı ve fiziksel egzersiz eksikliği de kolon kanseri riskinde artış gösterir. Uzmanlar bağırsaklardaki bakterilerden kurtulmak için günde ufak bir porsiyon brokoli ve yoğurt tüketmeyi tavsiye ediyor.