Birgül Ulusoy kimdir? Aşk Mantık İntikam dizisinin kadrosunda yer alan Birgül Ulusoy kaç yaşında?

1995 senesinden beri tiyatro oyunculuğu yapan Birgül Ulusoy; Çılgın Bediş, Yalancı Yarim, Adını Feriha Koydum ve Kırgın Çiçekler gibi pek çok başarılı yapımda rol almıştır. Son olarak ise İncir Ağacı dizisinde Ayfer karakterine hayat vermiştir.

Birgül Ulusoy kimdir?

Birgül Ulusoy, 14 Mayıs 1972 tarihinde Niğde Ulukışla’da doğmuştur.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur. Eğitimin ardından 1993 senesinde televizyon dünyasına merhaba demiştir.

Bugüne kadar Çiçek Taksi, Yalancı Yarim, Çılgın Bediş, Ömre Bedel, Benim İçin Üzülme, Adına Feriha Koydum, O Hayat Benim, Küçük Gelin ve Kırgın Çiçekler gibi birçok projede rol almıştır.

Günümüzde en son Aşk ve Mavi dizisinin ardından, İncir Ağacı isimli dizide rol almış ve Ayfer karakterini canlandırmıştır.