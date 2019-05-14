Biri çantasını tuttu, diğeri tekme tokat saldırdı! Tartışan genç kızların kavgası kamerada!

Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolda tartışan 3 kız bir sitenin duvarının önüne geldi. Burada bekleyen kızlardan biri yanındaki arkadaşının çantasını tutarken, diğeri de kızı darp etmeye başladı.
O ANLAR KAMERADA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir kız çantayı tutup geride beklerken, beraberindeki arkadaşı diğer kızın saçından tutup tokatladığı görülüyor. Hızını alamayan saldırganın, başını eğdiği kızı dirsekleyip tekmelemeye başladığı görüntülerde, kavgayı gören park görevlisi kızların yanına gelerek ayırmaya çalışıyor. Saldırgan kız ve yanındaki arkadaşı uzaklaşırken, darp edilen kız da girdiği şok sonucu bir süre olduğu yerde bekliyor. (İHA)
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