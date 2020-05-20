Biri siyahi, diğeri de beyaz doğan ikiz bebekler görenleri şaşırtıyor

Lagos’ta yaşayan Stacy ve Babajide adlı siyahi çifttin yeni doğan ikizlerinden biri albino doğdu. Görenlerin dikkatini çeken ikizlerden Daniel, koyu tenli ve 5 yaşındaki ablası Demilade gibi kıvırcık siyah saçlı. David ise açık ten rengine sahip. Bu sıra dışı ikilinin maceralarını paylaşmaya karar veren anne Stacy, ikizleri için yaklaşık bir yıl önce Instagram hesabı açmıştı. Hesap 18 bin kişi tarafından takip ediliyor.

Herkese büyük sürpriz yapan ikizler

Geçen yıl 26 Şubat’ta doğan ikizler, herkese büyük bir sürpriz yaptı.

Stacey doğumda yaşadıklarını “Hamileyken farklı olduklarını bilmiyordum, büyük bir sürpriz oldu. İlk önce siyah saçlarıyla Daniel doğdu. Sonra da David altın rengi saçlarıyla geldi. Doğum sezeryanla gerçekleşti ve doktorlar birbirinden tamamen farklı iki çocuk doğurduğumu söylediler. Bebekleri görmek için hemşireler yanıma gelmişti” sözleriyle anlattı.

Birbirinden tamamen farklı görünen tek yumurta ikizleri. Albinoluk 20 bin insanda 1 görülen bir genetik durumdur. David de albino doğdu.

Cilt, saç ve gözlerdeki pigmenlerde melanin eksikliğine neden olan albinoluk, kalıtsal bir genetik durumdur. Tüm etnik ve ırksal görülen albinoluğun türü, pigmentasyon seviyesine göre farklılık gösterebilir.

Albino doğum oranı 3 binde 1 ve 20 binde 1 oranları arasında değişir. Çeşitli cilt ve göz komplikasyonlarına neden olabildiği için, albinoların hayat boyu kendilerini dikkatli bir şekilde korumaları gerekmektedir.

Albinoluğu nedeniyle David de açık renk tenle ve muhteşem altın rengi saçlarıyla doğdu.

Nijerya, dünyada en yüksek albino insan sayısına sahip. Ülkede iki milyonun üzerinde albino yaşadığı tahmin ediliyor. İstatistikler, albinoların sayısının yüksek olduğunu söylese de, albinolar ten renklerindeki farklılık nedeniyle ciddi bir ayrımcılıkla karşı karşıya.

Rakamlara göre, Nijerya’da 600 bin albino ayrımcılığa uğruyor ve gerek aileleri gerekse sosyal çevreleri tarafından zorbalığa maruz kalıyor.

Stacey ise bugüne dek ikizlerinin farklı ten rengine ilişkin hiçbir negatif yorum almadığını ve ikizlerini eşit derecede sevdiğini söylüyor.

İkizler, Lagos sokaklarında tüm ilgiyi üzerlerine topluyor. İnsanlar sıklıkla Stacey’e “Hangi bebek senin” sorusunu yöneltiyor.

Eşsiz ikizler, 1. yaş günlerini kutladı.