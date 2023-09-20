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Biricik Suden'in karın kasları olay oldu! 'Seksilik yok' diyen takipçisine verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

20.09.2023 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Suden son olarak Instagram sayfasında karın kaslarını sergilediği bir fotoğrafını takipçileri ile paylaştı. Ünlü isim, bir takipçisinden gelen yoruma kayıtsız kalamadı. Verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı.

Hem MFÖ grubu hem de solo albümlerinde dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta müzisyen Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Spor salonundan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Suden son olarak karın kaslarını sergilediği bir pozunu paylaştı.

Fit hali ve kaslarıyla çok konuşulan Biricik Suden'in son pozu binlerce beğeni ve yorum aldı. Suden'in kaslı görüntüsünü beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu. Ünlü isim takipçisinden gelen yoruma kayıtsız kalamadı.

BİRİCİK SUDEN POZ

Biricik Suden, "Vücut fit olabilir ama üzgünüm söylemek zorundayım. Kadınsı hatlarınız gitmiş, nerede o Banu Alkan tarzı yuvarlak hatlı kadınlar. Evet güzelsiniz sorun yok ama seksilik kadınsı hatlar yok olmuş" yorumuna cevap dayanamayıp cevap verdi.

biricik yorum

Biricik Suden, bu mesajı "Hiçbir zaman o söylediğiniz kadın tipi olmadım. Seks, kısmını dert etmeyin, sıkıntısını çektiğim bir konu değil" dedi. Ünlü ismin takipçisine verdiği yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Mazhar Alanson Biricik Suden biricik söyledi

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