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Kalemlikten çantaya! Okulların açılmasıyla birlikte edinmeniz gereken en önemli okul ihtiyaçları

19.09.2023 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okullar açıldığına göre öğrencilerin ihtiyaç duyacağı birçok malzemeyi eksiksiz tamamlamak oldukça önemli. Öğrencilerin hem okulda hem evde ders çalışırken kullanabilecekleri kullanışlı ve kaliteli pek çok okul ekipmanı sayesinde okul süreci, öğrenciler için daha verimli ve keyifli bir hâl alıyor. Gelin, her öğrenciye lazım olacak malzemelere birlikte göz atalım.

Kalemlikten çantaya! Okulların açılmasıyla birlikte edinmeniz gereken en önemli okul ihtiyaçları

Yaz tatilinin bitmesiyle birlikte okullarda ilk zil çaldı! Öğrencilerin okula giderken eşyalarını koyabileceği kaliteli ve geniş kapasiteli okul çantalarından, kalemliklere kadar onlara ders çalışırken ve okula giderken yardımcı olacak birçok okul ihtiyacını bir araya getirdik. Yeni ders dönemini çok daha keyifli bir hâle getirmek için harika ürünlerin yer aldığı bu listeyi incelemeye ne dersiniz? İşte detaylar!

1. Kaliteli malzemeden üretilmiş: Copier Bond A4 Fotokopi Kağıdı 500 Yaprak

Kalemlikten çantaya! Okulların açılmasıyla birlikte edinmeniz gereken en önemli okul ihtiyaçları

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Copier Bond A4 Fotokopi Kağıdı, okullarda en çok kullanılan malzemeler arasında yer alıyor. Bu A4 kâğıtları, öğrencilerin sınav kağıtlarından ders içi etkinliklerine kadar birçok yerde tercih ediliyor. Ürün, tüm yazıcılara ve fotokopi makinelerine uyum sağlaması bakımından sorunsuz bir kullanıma olanak tanır. 500 yapraktan oluşan bu ürün yüksek değerlendirme puanıyla da dikkat çekiyor.

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2. Öğrencilerin vazgeçilmezi: rOtring Tikky Mekanik Kurşun Kalem, Uç ve Silgi Seti

Kalemlikten çantaya! Okulların açılmasıyla birlikte edinmeniz gereken en önemli okul ihtiyaçları

Not alırken ihtiyaç duyacağınız ürünlere avantajlı bir paketle sahip olmak istiyorsanız rOtring Tikky Mekanik Kurşun Kalem, Uç ve Silgi Seti'ne bir göz atabilirsiniz. Ergonomik yapısı sayesinde yumuşak bir dokunuş sağlayan kalemi ve iz bırakmayan silgisi ile bu set, öğrencilerin beğenisini kazanıyor. Dayanıklı bir mekanizmadan üretilmiş sabit ucu, kırılmalarını önleyerek sorunsuz bir yazı deneyimi yaşamanıza olanak tanır.

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3. Her öğrenciye lazım: Meteksan Colors A4 80 Yaprak Kareli Defter

Kalemlikten çantaya! Okulların açılmasıyla birlikte edinmeniz gereken en önemli okul ihtiyaçları

Okula dönüş hazırlığı için yapılan listelerde olmazsa olmaz ürünler arasında defterler de bulunuyor. Her ders için ayrı olarak alınması gereken defterler, öğrencilerin düzenli not almasında büyük rol oynuyor. Uygun fiyatlı avantajlarıyla Meteksan Colors A4 60 Yaprak Kareli Defter'in yedi farklı renk seçeneği de bulunur. Ayrıca ürünün kareli ve çizgili olmak üzere farklı çeşidi de bulunuyor.

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4. Çizimleri renklendirecek: BIC Kids Kid Couleur Ultra Yıkanabilir Keçeli Boya Kalemi 12 Renk

Kalemlikten çantaya! Okulların açılmasıyla birlikte edinmeniz gereken en önemli okul ihtiyaçları

Çocuklarınızın eğlenerek resim yapmasını istiyorsanız BIC Kids Kid Couleur Ultra Yıkanabilir Keçeli Boya Kalemi 12 Renk'i listenize ekleyebilirsiniz. Keçeli uçları sahip su bazlı ürün, ellerden ve kumaşlardan kolayca temizleniyor. Sabit bir şekilde tasarlanan orta kalınlıktaki ucu, baskı altında içeri kaçmaz ve uzun ömürlü kullanım sağlar. Capcanlı renklere sahip bu boya kalemleri ile çocuklarınızın mutlu olmasını sağlayabilirsiniz.

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5. Sayısal derslerde yardımcı olacak: Maped 7'li Stop Sistem Pergel Seti

Kalemlikten çantaya! Okulların açılmasıyla birlikte edinmeniz gereken en önemli okul ihtiyaçları

Maped 7'li Stop Sistem Pergel Seti, hem sayısal derslerde hem çizimlerde öğrencilere kolaylık sağlıyor. Kurşun kalem aparatı ve yedek ucu bulunan bu set, kullanışlı ürünler arasında yer alıyor. Güvenli iğne ucu ve kilitlenme özelliği ile rahat bir kullanım sunuyor. Ayrıca metalden üretilen parçaları sayesinde uzun yıllar boyunca kullanılabilir. Dayanıklı cam kutu, ürünleri bir arada tutarak kaybolma riskini ortadan kaldırıyor.

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6. Kolay taşıma sağlayan: Milk&Moo Isı Yalıtımlı Beslenme Çantası

Kalemlikten çantaya! Okulların açılmasıyla birlikte edinmeniz gereken en önemli okul ihtiyaçları

Her yaşta olduğu gibi okul çağında da çocukların beslenmelerine dikkat etmek oldukça önemli. Milk&Moo Isı Yalıtımlı Beslenme Çantası'nın yardımı ile çocuklarınız okuldayken evde hazırladığınız yemeklerle sağlıklı bir beslenme saati geçirebilirler. Yalıtımlı özelliği sayesinde hazırlamış olduğunuz yiyecek ve içeceklerin mevcut ısısını dört saate kadar korumasına yardımcı olur. Ürünün su geçirmez ve eğlenceli kumaşı hem ebeveynlerin hem çocukların beğenisini topluyor.

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7. Kaliteli kalem çantası isteyenler için: Kaukko Bright Üç Gözlü Simli Sırt Çantası Şekilli Pembe Kalemlik

Kalemlikten çantaya! Okulların açılmasıyla birlikte edinmeniz gereken en önemli okul ihtiyaçları

Okulda ve evde en çok kullanılan kalem, silgi, kalemtıraş ve kalem ucu gibi malzemelerin kaybolmadan bir arada durması sağlayan Kaukko Bright Üç Gözlü Simli Sırt Çantası Şekilli Pembe Kalemlik; yüksek kaliteli materyallerden üretilir. Üç bölmeli özelliği ile içerisine daha çok eşyayı sığdırmanızda yardımcı olur. Kolay açılıp kapanabilir fermuar sistemine sahip bu ürüne bir şans verebilirsiniz.

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8. Notlarınızı bir arada tutacak: Faber-Castell Çıtçıt Dosya

Kalemlikten çantaya! Okulların açılmasıyla birlikte edinmeniz gereken en önemli okul ihtiyaçları

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Okulda verilen notların kaybolmaması ve düzenli biçimde saklanması oldukça önemli. Faber-Castell Eğlenceli Çıtçıtlı Dosya ile düzenli olmasını istediğiniz kâğıtlarınızı saklayabilirsiniz. A4 belgeler için ideal olan bu dosya, eğlenceli deseni ile de dikkat çekiyor. Ürünün üstünde yer alan çıtçıt, dosyanın açılmasını engelliyor. Böylece içinde bulunan notlar güvende tutuluyor. Siz de kalitesi ile öğrencilerin uzun yıllar kullanabileceği bu ürünü hemen inceleyebilirsiniz.

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9. Geniş ve kaliteli çanta arayanlara: Eastpak PADDED PAK'R Sırt Çantası

Kalemlikten çantaya! Okulların açılmasıyla birlikte edinmeniz gereken en önemli okul ihtiyaçları

Sırt çantaları, okula gidip gelirken gerekli olan malzemelerin taşınmasına yardımcı olan en önemli okul ihtiyaçları arasında kendine yer buluyor. Sağlam yapısı sayesinde uzun yıllar kullanabileceğiniz Eastpak PADDED PAK'R Sırt Çantası; şık tasarımıyla kullanıcılarının beğenisini topluyor. Ayarlanabilir omuz askılarının dolguları, omuzlara zarar vermeden ergonomik destek sağlıyor. Geniş ana bölmesi ve fermuarlı ön cebi ise birçok eşyayı alabilecek kapasiteye sahip.

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10. Ömür boyu garantili: Stanley 16OZ CLASSIC TRGR- ACTN Bardak POLAR EU

Kalemlikten çantaya! Okulların açılmasıyla birlikte edinmeniz gereken en önemli okul ihtiyaçları

Okuldayken sıcak ve soğuk içecekler tüketmek isteyen öğrenciler için mükemmel bir seçenek olan Stanley 16OZ CLASSIC TRGR- ACTN Bardak, sağlığa zararlı herhangi bir madde içermediğinden güvenle kullanılabilir. Ürünün sızdırmaz kapağı ve vakum izolasyonu sayesinde sıcak içeceklerin yedi, soğuk içeceklerin ise on saate kadar mevcut ısısını korur. Şık ve modern tasarımıyla görenleri hayran bırakacak ürünü temizlemek de oldukça kolay. Üstelik marka, ürünleri için ömür boyu garanti sunuyor!

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