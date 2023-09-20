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  4. Hamur açma matından vakum makinesine vadettiği etkiyi gösteren birbirinden pratik mutfak ürünleri

Hamur açma matından vakum makinesine vadettiği etkiyi gösteren birbirinden pratik mutfak ürünleri

19.09.2023 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfakta saatlerinizi harcamanızı önleyecek mutfak ürünleri mi arıyorsunuz? Öyleyse doğru yerdesiniz! Daha önce aldığınız mutfak ürünleri, beklediğiniz performansı göstermemiş olabilir. Mutfak işlerinizi kolaylaştıracak ve kalan zamanı kendinize ayırmanızı sağlayacak ürünleri sizin için bir araya getirdik. Gelin, kullanışlı ve kaliteli mutfak ürünlerinin yer aldığı listemizi hep birlikte inceleyelim!

Hamur açma matından vakum makinesine vadettiği etkiyi gösteren birbirinden pratik mutfak ürünleri

Lezzetli tarifler hazırlamayı seven fakat zamandan tasarruf etmek isteyenleri mutlu edecek pratik mutfak ürünleri mevcut! Siz de enfes yemekler hazırlarken en büyük yardımcınız olacak ürünlere sahip olabilirsiniz. Kızartma tavasından vakum makinesine kadar birçok ürün arasından seçim yapabilirsiniz. Mutfakta işlerinize pratiklik katacak ve mutfakta geçirdiğiniz vakti daha keyifli hâle getirecek ürünleri keşfetmeye ne dersiniz?

1. Hızlı ve lezzetli yemeklerin püf noktası: Philips HD9252/90 Airfryer Fritöz

Hamur açma matından vakum makinesine vadettiği etkiyi gösteren birbirinden pratik mutfak ürünleri

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Airfryer, pratik ve sağlıklı yemekler pişirme imkânı sunduğu için mutfakların olmazsa olmaz ürünlerinden biri hâline geldi. Philips HD9252/90 Airfryer Fritöz kullanarak çıtır çıtır, lezzetli yemekler pişirebilirsiniz. Modelde yer alan sıcak tutma modu sayesinde yemekleriniz 30 dakikaya kadar ideal sıcaklıkta bekleyebilir. 4.1 L kapasiteye sahip ürünle kızartma, fırınlama ya da ızgara yaparak yemek pişirebilirsiniz. Ayrıca ürünün iç haznesini bulaşık makinesine atarak kolayca temizleyebilirsiniz.

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2. Elinizdeki sarımsak kokusuna son: Arsimo Yuvarlak Şekilli Pres Hazneli Pratik Sarımsak Ezeceği

Hamur açma matından vakum makinesine vadettiği etkiyi gösteren birbirinden pratik mutfak ürünleri

Ağır kokulu yiyeceklerin ellerde bıraktığı kokular çoğu zaman rahatsız edici olabilir. Özellikle sarımsak gibi ürünlere dokunmanız uzun süre ellerinizin kokmasına sebep olabilir. Arsimo Yuvarlak Şekilli Pres Hazneli Pratik Sarımsak Ezeceği, sarımsakları saniyeler içinde ezmenizi sağlar. Bu ürün sayesinde sarımsağı doğrudan yemeğinizin içine ezip koyabilirsiniz. Paslanmaz çelikten üretilen ürünün temizliği de son derece kolay.

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3. Sebzeleri kurutmanın en iyi yolu: OXO - Good Grips SteeL Kapaklı Paslanmaz Çelik Salata Santrifüjü

Hamur açma matından vakum makinesine vadettiği etkiyi gösteren birbirinden pratik mutfak ürünleri

Salata kurutucular, sebzelerin fazla suyunu alarak tazeliğin uzun süre korunmasını sağlar. OXO - Good Grips SteeL Kapaklı Paslanmaz Çelik Salata Santrifüjü, kullanımı kolay dönme mekanizmasıyla sebzelerinizi size fazla efor harcatmadan hızlıca kurutur. Ayrıca ürünün üst kısmında dönme mekanizmasını frenlemek için pratik bir durdurma düğmesi de mevcut. Paslanmaz çelikten üretilen ürün, kaymaz tabana ve şeffaf kapağa sahip. Salata kurutucunun sahip olduğu geniş iç hacmi sayesinde kalabalık sofralara bile pratik bir şekilde lezzetli salatalar hazırlayabilirsiniz.

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4. Tek bir tuş ile baharat öğütmek için: Kiwi Pilli Led Işıklı Otomatik Tuz Karabiber Değirmeni

Hamur açma matından vakum makinesine vadettiği etkiyi gösteren birbirinden pratik mutfak ürünleri

İyi öğütülmüş baharatlar yemeklerin tadını artırır. Kiwi Pilli Led Işıklı Otomatik Tuz Karabiber Değirmeni ile dilediğiniz baharatı kolayca öğütebilirsiniz. Paslanmaz çelik gövdeye sahip ürüne istediğiniz baharatı yerleştirdikten sonra üst kısmında yer alan tuşa basarak saniyeler içinde baharatınızı öğütebilirsiniz. Alt kısmında yer alan başlık sayesinde baharatlarınızı öğütme kalınlığını ayarlayabilirsiniz. Ayrıca ürünün altında bulunan ve öğütme işlemi başladığında otomatik olarak yanan led ışıklar şık bir görünüm oluşturur.

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5. Artık eski bıçaklarınız bile yepyeni: Profesyonel Bileme Makinesi

Hamur açma matından vakum makinesine vadettiği etkiyi gösteren birbirinden pratik mutfak ürünleri

Yemeklerinizi hazırlarken kullandığınız bıçakların keskin olması gerekir. Ancak bıçaklar, kullanıldıkça keskinliklerini yitirebilir. Peki bıçaklarınızın keskinliği azalırsa yenisiyle değiştirmeniz gerekir mi? Eğer Profesyonel Bileme Makinesi kullanıyorsanız hayır! 3 aşamalı bileme makinesiyle bıçaklarınız her zaman ilk günkü kadar keskin olabilir. İlk aşamada elmas bileme bölmesi, ikinci aşamada bıçağa şekil verecek kalın metal bölme, son aşamadaysa bıçağın pürüzlerini temizleyen bölme bulunur. Bıçağınızı sırayla her bölmeden birkaç kere geçirerek ideal keskinliği elde edebilirsiniz.

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6. Tam istediğiniz kıvam için: Arnica Omega Yumurta Pişirme Makinesi

Hamur açma matından vakum makinesine vadettiği etkiyi gösteren birbirinden pratik mutfak ürünleri

Yumurtanızı rafadan, orta ya da katı seviyor ama kıvamını ayarlamakta güçlük çekiyor olabilirsiniz. Arnica Omega Yumurta Pişirme Makinesi sayesinde aynı anda 7 tane yumurtayı pişirebilir, güne harika bir başlangıç yapabilirsiniz. Ürün, mutfağınızda çok yer kaplamayacak ufak ve son derece şık bir tasarıma sahip. Üst kısımda yer alan gösterge ışığı ve yumurtalarınız piştiğinde sizi haberdar eden alarm sinyali ürünü daha kullanışlı hale getiriyor. Ürünün kullanışlı özellikleri sayesinde sizin için en ideal yumurta kıvamını pratik bir şekilde yakalayabilirsiniz.

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7. Eşsiz tasarıma sahip: Yakut Çevirme Kollu Pratik Doğrayıcı Rende

Hamur açma matından vakum makinesine vadettiği etkiyi gösteren birbirinden pratik mutfak ürünleri

Rende yapmak zamanınızı alıp sizi yorarak zahmetli bir hâl alabilir. Yakut Çevirme Kollu Pratik Doğrayıcı Rende sayesinde artık yiyecekleri hazırlamak son derece pratik ve eğlenceli! İnce, kalın rendeleme seçenekleri ve dilimleyici bıçaklarıyla sebzelerinizi dilediğiniz boyutlara getirebilirsiniz. Yiyecek itici parçası sayesinde elinizi kesmekten korkmanıza da gerek yok. Ayrıca sahip olduğu vakumlu tabanı kullanım esnasındaki kaymaların da önüne geçer.

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8. Yiyecekleri taze tutmanın bir numaralı yolu: Packtech Otomatik Ev Tipi Vakum Makinesi

Hamur açma matından vakum makinesine vadettiği etkiyi gösteren birbirinden pratik mutfak ürünleri

Gıdaları vakumlamak, en taze hâllerini korumanızı sağlar ve uzun ömürlü bir kullanım imkânı tanır. Vakum, yiyeceğin yer aldığı poşetteki havayı çeker. Böylece ürün daha uzun süre bozulmadan saklanabilir. Packtech Otomatik Ev Tipi Vakum Makinesi, son derece güçlü performansının yanında sessiz çalışır. Küçük boyutlara sahip ürün, az yer kaplayarak alandan tasarruf etmenizi sağlar. Vakumlama modu, poşet kesme bıçağı ve poşet yapıştırma gibi pek çok özelliği bulunan ürün mutfakta işinizi kolaylaştırabilir.

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9. Yüksek kalitenin doğru adresi: Lava Metal Döküm Yuvarlak Kızartma Tavası

Hamur açma matından vakum makinesine vadettiği etkiyi gösteren birbirinden pratik mutfak ürünleri

Yemeklerinizi sağlıklı bir tavada yapmak lezzet açısından oldukça önemli. Lava Metal Döküm Yuvarlak Kızartma Tavası, Metal Kulplu, 28 cm, Siyah'ı seçerek kaliteli tava kullanmanın konforunu yaşayabilirsiniz. Bu tava, ısıyı eşit şekilde dağıtır ve yiyeceklerinizi uzun süre sıcak tutar. Ürünü, sahip olduğu kullanışlı kulp sayesinde rahatça kavrayıp kaldırabilirsiniz. Tüm ocaklara uyumlu tavayı dilediğiniz tüm tariflerde kullanabilirsiniz.

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10. Kusursuz boyutlara sahip hamur işleri hazırlamak için: EPINOX Silikon Hamur Açma Matı

Hamur açma matından vakum makinesine vadettiği etkiyi gösteren birbirinden pratik mutfak ürünleri

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EPINOX Silikon Hamur Açma Matı, hamur yoğurmak ve şekillendirmek için ideal tasarıma sahip. Silikon malzemeden üretildiği için katlanarak yer kaplamadan muhafaza edilebilir. Kenarlarında yer alan ölçü çizgileri sayesinde hamuru dilediğiniz uzunlukta kesebilir, ortasındaki yuvarlak şekiller sayesinde rahatça şekillendirebilirsiniz. Ürünün yapışmaz yüzeyini kolayca yıkayarak temizleyebilirsiniz.

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