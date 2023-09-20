HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kafanızdaki soruları siliyoruz! Adidas ve Puma spor ayakkabı karşılaştırması: "Hangisi daha iyi?" İşte cevabı!

Kafanızdaki soruları siliyoruz! Adidas ve Puma spor ayakkabı karşılaştırması: "Hangisi daha iyi?" İşte cevabı!

19.09.2023 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor ayakkabı denince ilk akla gelen markalardan olan Adidas ve Puma, birçok iddialı modeliyle ön plana çıkıyor. Bu aşamada, spor ayakkabı satın alma arifesindeki kişiler için yapılan Adidas ve Puma karşılaştırmaları yol gösterici olabiliyor. Eğer benzer bir karşılaştırmada detaylı bir şekilde iki markanın spor ayakkabılarının incelemesini arıyorsanız okumaya devam edebilirsiniz!

Kafanızdaki soruları siliyoruz! Adidas ve Puma spor ayakkabı karşılaştırması: "Hangisi daha iyi?" İşte cevabı!

Spor ayakkabı almayı düşünen kişilerin sıklıkla kendini içinde bulduğu Puma ve Adidas kıyaslamaları oldukça kafa karıştırıcı olabiliyor. Bu kafa karışıklığından kurtularak daha rahat ve objektif karar verebilmek istiyorsanız bu iki markanın detaylı karşılaştırmalı incelemesi işinize yarayabilir. Haydi gelin, bu iki markanın en çok tercih edilen spor ayakkabı modellerine birlikte göz atalım.

Adidas GALAXY Q Ayakkabı

Kafanızdaki soruları siliyoruz! adidas ve Puma spor ayakkabı karşılaştırması:

Adidas GALAXY Q Ayakkabı'nın teknik özellikleri

Günlük olarak spor ayakkabı giymeyi tercih eden biriyseniz ve hem konforlu hem şık görünen bir spor ayakkabı arıyorsanız Adidas ayakkabı modelleri arasında yer alan GALAXY Q Ayakkabı size göre olabilir. En az %50 oranında dönüştürülmüş malzemeden üretilen ayakkabı, bu yönüyle çevrecileri de kendine çekmeyi başarıyor.

Ayakkabının teknik özelliklerini incelerken öncelikle dış görünüşüne bakmak gerek. Ürün, sportif ve konforlu tasarımıyla gün boyu ayakta kalanların ilk tercihleri arasında yer alıyor. "Adidas ayakkabı kalıpları nasıl?" diye merak edenler için bu ayakkabının normal kalıp olarak üretildiğini belirtmek gerek. Buna ek olarak bağcıklı tasarımıyla hem şık görünüyor hem kullanıcının ayağını tam olarak sararak rahat bir kullanım sağlıyor.

Gün boyu ayakkabılarla gezmek durumunda olanların en büyük problemleri arasında ayakların terlemesi gelir. Ayakkabının üzerinde yer alan kumaş saya, hava alan yapısıyla ayağın terlemesini ve kötü koku oluşmasını engelliyor. Adidas ayakkabı erkek modelleri ve kadın modelleri arasında hem fiyatı hem kalitesiyle ilgi gören ürün OrthoLite iç taban ve Cloadfoam orta taban teknolojisiyle ön plana çıkıyor.

Ayakkabının bu tabanları iyi seviyede geri sekme oranı sağladığı gibi gün içerisinde yürürken ayağınıza ulaşan darbeyi en aza indiriyor. Böylelikle uzun saatler boyu ayakta kalsanız dahi minimum düzeyde yorgunluk hissediyorsunuz. İç kısmında kumaş astar kullanılan ayakkabı kauçuk tabanıyla her türlü zeminde rahat bir şekilde hareket etmenizi sağlıyor.

Adidas GALAXY Q Ayakkabı'nın avantajları ve dezavantajları

  • Geri dönüştürülmüş malzemesi sayesinde karbon ayak izinizi düşüyor.

  • Rahat kalıbı ve konforlu orta tabanı bütün gün giymeye olanak tanıyor.

  • File gövdesi ayağın terlemesini önlüyor.

  • Ürün kumaş astara ve fileli sayaya sahip olduğu için yağışlı havalarda kullanılmaması öneriliyor.

Adidas GALAXY Q Ayakkabı'yı kullananların yorumları

Adidas ayakkabı incelemesinde önemli olan bir diğer konu ise ayakkabı hakkında yapılan yorumlar olabilir. Kullanıcılardan genellikle olumlu yorum alan ayakkabı, en çok rahatlığı ve hafifliği açısından ilgi görüyor. Kullanıcılar ayakkabıyı giydikleri anda son derece şekilde rahat hissettiklerini söylüyor. Fakat bazı kullanıcılar ayakkabının çevresinde yapışkan izleri ve lekeleri olduğunu bundan rahatsız olsalar da ayakkabı çok konforlu olduğu için geri göndermekten vazgeçtiklerini söylüyor.

Ürünü İncele

Puma Graviton Trainers Spor Ayakkabı

Kafanızdaki soruları siliyoruz! adidas ve Puma spor ayakkabı karşılaştırması:

Puma Graviton Trainers Spor Ayakkabı’nın teknik özellikleri

Farklı renk seçenekleriyle kullanıcıların ilgisini çeken ayakkabılardan Puma Graviton Trainers Spor Ayakkabı, teknik özellikleriyle de beğenilen ürünler arasında yer alıyor. Kaliteli malzemesi ve konforu ile ön plana çıkan ürün, günlük kullanım amacıyla tercih edilen spor ayakkabı seçeneklerinden biri.

Ayakkabının üst kısmında yer alan cesur çizgiler ve heykelsi dokular, tasarımın beğenilen özellikleri arasında. Şık ve modern görünmesi adına ayakkabının topuk klipsinin yan kısmında bir de logo bulunuyor. Ayakkabının saya yapımında birkaç farklı malzeme kullanılıyor. Ön ayağı saran süet malzeme ürüne dayanıklılık sağlarken file kumaş ise ayağın nefes alıp vererek terlemesini önlüyor.

Aynı zamanda farklı bölgelerde kullanılan suni deri malzeme, ayakkabının dayanıklılık kazanmasına yardımcı oluyor. Bilek kısmında yer alan kısa yapı ise ürünün estetik görünümüne katkı sağlıyor. İç kısımda da rahat bir kullanım sağlayan model EVA TPU orta taban yapısı sayesinde giyildiği anda kendini belli eden bir konfor sunuyor. Aynı zamanda SoftFoam+ orta taban astarı yürüyüş sırasında yerden gelen darbeleri en aza indirerek iyi bir yaylanma ve geri dönüş sağlıyor.

Ayakkabının en altında yer alan Rubber malzeme, uzun süre dayanıklılık sağladığı gibi zemine iyi bir şekilde tutunarak yürüyüşü daha rahat bir deneyime dönüştürüyor. Ayakkabının ayak tabanında yer alan yumuşak yastıklama malzemesi, uzun süre ayakta kalanlar için darbe emilimini maksimize ederek kullanıcıların daha konforlu bir gün geçirmelerine yardımcı oluyor.

Puma Graviton Trainers Spor Ayakkabı’nın avantajları ve dezavantajları

  • Bağcıklı tasarımı sayesinde ayağı tam olarak kavrar.

  • Her adımda yastıklama sağlayan SoftFoam+ taban astarına sahip.

  • Giyildiği an uzun süreli konfor sunması adına çorap astar ile üretilir.

  • Modern bir tasarıma sahip.

  • Heykelsi dokuları hem sağlamlık hem cesur bir yüzey oluşturur.

  • Klasik tasarımı her kullanıcıya hitap etmeyebilir.

  • Ayakkabının burun kısmı darbelere karşı hassas olabilir.

Puma Graviton Trainers Spor Ayakkabı’nın kullananların yorumları

Kullanıcılarından genel olarak olumlu yorumlar alan Puma Graviton Trainers Spor Ayakkabı özellikle topuk takviyesi ve konforu açısından beğeniliyor. Ayakkabının yastıklama becerisi oldukça iyi iken burun kısmının biraz hassas olduğundan şikayet eden kullanıcılar da mevcut.

Ürünü İncele

Alternatif ürünler

1. Günlük yaşamda rahat etmek isteyenlerin tercihi: Adidas FUTUREVULCE Ayakkabı Erkek

Kafanızdaki soruları siliyoruz! adidas ve Puma spor ayakkabı karşılaştırması:

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Klasik görünümlü şık bir sneaker modeli arıyorsanız Adidas Futurevulce Ayakkabı erkek modeli tam size göre! Yenilenen tasarımı klasik esintilerle mükemmel bir uyum sağlayan ayakkabı, kanvas yapılı kumaş sayası ve astarıyla âdeta ayaklarınıza ferahlık getiriyor. Nefes alabilen dış gövdesi ve bağcıklı tasarımı ayağınızı tamamen sarıyor.

Hava alabilen tasarım, ürünü uzun saatler boyunca konforlu bir şekilde giyebilmenize olanak tanıyor. Konforlu orta tabanıyla şık görünüm kadar size rahatlıkta sunan ayakkabının kauçuk dış tabanı zemin ile en iyi tutuşu yakalayarak iyi bir yürüyüş deneyimi sunuyor. Sürdürülebilir pamuk çiftliklerinden elde edilen pamuklarla çevreci bir duruş sergiliyor.

Ürünü İncele

2. Adidas ayakkabı modellerinin gözdesi: Adidas Herren Lite Racer Adapt 5.0 Sneaker

Kafanızdaki soruları siliyoruz! adidas ve Puma spor ayakkabı karşılaştırması:

Belli oranlarda geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen Adidas Herren Lite Racer Adapt 5.0 Sneaker, karbon ayak izini düşürmek isteyenlerin gözde ayakkabıları arasında. Normal kalıp olarak üretilen ayakkabı, esnek bağcıkları sayesinde rahatlıkla giyilebilen bir tasarım ile üretiliyor.

Kumaş sayası hafif ve ferah bir yapı sunarken nefes alabilen dokusuyla kullanıcıların rahat etmesini sağlıyor. Cloudfoam iç taban, yumuşak bir doku sağlayarak uzun süre ayakta kalanlar için konforlu bir yürüyüş deneyimi sunuyor. Kullanıcıların konfor ve stil olarak beğendiği modellerden biri.

Ürünü İncele

3. Klasik görünümden hoşlananlara: Puma Runtamed Plus Sneakers Unisex Yetişkin Spor Ayakkabı

Kafanızdaki soruları siliyoruz! adidas ve Puma spor ayakkabı karşılaştırması:

Klasik puma görüntüsünü tercih edenlerin ilgisini çeken modeller arasında Puma Runtamed Sneakers Unisex Yetişkin Spor ayakkabı da yer alıyor. Isıyla preslenmiş kabartmalı yüzeyi, farklı bölgelerde yer alan Puma logosu ve kenarlarda uzanan Puma formstrip dokusuyla tasarım açısından ilgi görüyor.

Bileği kapatmayan kısa tasarımı yürüyüş konforunu arttırırken yükseltilmiş IMEVA orta taban konfor seviyesini arttırıyor. Hem geri sekme hem yastıklama anlamında başarılı olan orta tabanın altında ise kauçuk dış taban yer alıyor. Ayakkabının arka kısmında bulunan turuncu detay ise ona elegant bir hava katıyor.

Ürünü İncele

4. Klasik Puma fromstrip desenleri ile göz alıcı bir ürün: PUMA Üniseks Anzarun Lite spor ayakkabı

Kafanızdaki soruları siliyoruz! adidas ve Puma spor ayakkabı karşılaştırması:

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Kullanıcılarından aldığı iyi yorumlarla ön plana çıkan PUMA Üniseks Anzarun Lite spor ayakkabı, geniş renk seçenekleriyle de ilgi görüyor. SoftFoam teknolojisi ile attığınız ilk adımlardan son adıma kadar her zaman maksimum seviyede konfor sağlar. Düşük kesimli bir yapı ve tasarım ile yürüyüşünüzü kolaylaştırır.

Kaliteli malzemeler kullanılarak üretilen üst saya ayağı tam olarak sarar. Bağcıklı yapısı yine ayağı iyi şekilde sarmasını böylelikle burkulma veya düşme gibi istenmeyen durumların en aza indirilmesini sağlar. Konforunun yanında iyi bir tutuş da sağlaması amaçlanan ürün bu nedenle kauçuk dış taban ile üretilir.

Ürünü İncele

İlginizi Çekebilir

Koşu ayakkabısında Adidas mı Nike mı? Sizin için karşılaştırdık

Koşu ayakkabısında Adidas mı Nike mı? Sizin için karşılaştırdık

 Tüm zamanların en iyi Adidas koşu ayakkabıları burada! Sizin için inceledik

Tüm zamanların en iyi Adidas koşu ayakkabıları burada! Sizin için inceledik

 Nike'ın en ikonik modeli! Air Max Excee'i sizin için inceledik

Nike'ın en ikonik modeli! Air Max Excee'i sizin için inceledik

 Skechers'ın en çok satan modeli D'Lites ile hafifliğe adım atın! Sizin için inceledik

Skechers'ın en çok satan modeli D'Lites ile hafifliğe adım atın! Sizin için inceledik

 "Rahat ayakkabı bulmak çok zor!" diyenler buraya! İşte konforu hissetirecek koşu ayakkabıları

"Rahat ayakkabı bulmak çok zor!" diyenler buraya! İşte konforu hissetirecek koşu ayakkabıları

 New Balance rahatlığı diye bir şey var! Hem şık hem konforlu, en iyiler burada!

New Balance rahatlığı diye bir şey var! Hem şık hem konforlu, en iyiler burada!

 Uzun yürüyüşlerde kurtarıcınız olacak, ayaklarınızı hiç yormayacak!

Uzun yürüyüşlerde kurtarıcınız olacak, ayaklarınızı hiç yormayacak!

 Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez Columbia Woodburn 2'yi sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez Columbia Woodburn 2'yi sizin için inceledik

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Adidas adidas ayakkabı adidas ayakkabı erkek adidas ayakkabı kadın adidas erkek ayakkabı adidas spor ayakkabı adidas spor ayakkabı erkek puma ayakkabı puma ayakkabı erkek puma spor ayakkabı puma spor ayakkabı erkek

İş birliği İçerikleri

Eksikleri tamamlayın! Olmazsa olmaz okul ihtiyaçları burada

Eksikleri tamamlayın! Olmazsa olmaz okul ihtiyaçları burada

Vadettiği etkiyi gösteren birbirinden pratik mutfak ürünlerini keşfedin

Vadettiği etkiyi gösteren birbirinden pratik mutfak ürünlerini keşfedin

Tüm oyunları en yüksek ayarlarda oynatacak Nvidia ekran kartları

Tüm oyunları en yüksek ayarlarda oynatacak Nvidia ekran kartları

Kire pasa son! İşte en iyi pas sökücüler

Kire pasa son! İşte en iyi pas sökücüler

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Mutfakların yıldızı, kullanıcılarının gözdesi! Xiaomi airfryer indirimde

Mutfakların yıldızı, kullanıcılarının gözdesi! Xiaomi airfryer indirimde

Tümünü Gör
Mutfakların yıldızı, kullanıcılarının gözdesi! Xiaomi airfryer indirimde

Mutfakların yıldızı, kullanıcılarının gözdesi! Xiaomi airfryer indirimde

Kaliteyi, rahatlık ve şıklıkla buluşturan Camper ayakkabıda fırsat

Kaliteyi, rahatlık ve şıklıkla buluşturan Camper ayakkabıda fırsat

Seyahatlerinizi güvenle ve keyifle geçirmenizi sağlayacak! Şimdi indirimde

Seyahatlerinizi güvenle ve keyifle geçirmenizi sağlayacak! Şimdi indirimde

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

İndirimli fiyatlarıyla yüzünüzü güldürecek mutfak aletlerini seçtik

İndirimli fiyatlarıyla yüzünüzü güldürecek mutfak aletlerini seçtik

Kişisel bakım ürünlerinde büyük indirim, kaçırmayın

Kişisel bakım ürünlerinde büyük indirim, kaçırmayın

Tümünü Gör
Kişisel bakım ürünlerinde büyük indirim, kaçırmayın

Kişisel bakım ürünlerinde büyük indirim, kaçırmayın

Sportif giyinmeyi sevenler buraya! Puma'nın indirimli ürünlerini seçtik

Sportif giyinmeyi sevenler buraya! Puma'nın indirimli ürünlerini seçtik

Spor severler buraya! Adidas'ın indirimli ürünlerini kaçırmayın

Spor severler buraya! Adidas'ın indirimli ürünlerini kaçırmayın

Ayaklarınıza hak ettiği konforu sunacak Puma sneakerda fırsat

Ayaklarınıza hak ettiği konforu sunacak Puma sneakerda fırsat

Çok satanlarda zirvede! Tasarım ödüllü airfryerda fırsat

Çok satanlarda zirvede! Tasarım ödüllü airfryerda fırsat

Hem rahat hem şık! Puma'nın beğenilen Shuffle modeli indirimde

Hem rahat hem şık! Puma'nın beğenilen Shuffle modeli indirimde

Tümünü Gör

Benzer İndirim İçerikleri

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Mutfakların yıldızı, kullanıcılarının gözdesi! Xiaomi airfryer indirimde

Mutfakların yıldızı, kullanıcılarının gözdesi! Xiaomi airfryer indirimde

Kaliteyi, rahatlık ve şıklıkla buluşturan Camper ayakkabıda fırsat

Kaliteyi, rahatlık ve şıklıkla buluşturan Camper ayakkabıda fırsat

Seyahatlerinizi güvenle ve keyifle geçirmenizi sağlayacak! Şimdi indirimde

Seyahatlerinizi güvenle ve keyifle geçirmenizi sağlayacak! Şimdi indirimde

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Çok satanlarda zirvede! Tasarım ödüllü airfryerda fırsat

Çok satanlarda zirvede! Tasarım ödüllü airfryerda fırsat

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Adliyeye sevk edilirken söylediği sözler şaşkına çevirdi! "Taliplerimi bekliyorum"

Adliyeye sevk edilirken şaşırtan sözler! "Taliplerimi bekliyorum"

Elazığ'da silahlı kavga! 2 kişi yaralandı

Tartışma kavgaya dönüştü! Park halindeki araçlar...

Yan bakma kavgası silahlı çatışmaya dönüştü!

Gaziantep'te yan bakma kavgası ölümle sonuçlandı!

Polonyalı dağcı Erciyes Dağı'nda mahsur kaldı! Kurtarma çalışmaları başladı

Polonyalı dağcı Erciyes Dağı'nda mahsur kaldı!

Erzurum'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü traktör römorkuna çarptı

Yolcu otobüsü traktör römorkuna çarptı!

Kartal'da hastanede korku dolu dakikalar!

Kartal'da hastane otoparkında korku dolu dakikalar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.