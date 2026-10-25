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vivo S70'in özellikleri sızdırıldı: Telekonvertör desteğiyle gelebilir

vivo'nun yeni akıllı telefonu S70 hakkında detaylar ortaya çıktı. Mayıs ayında Çin'de S60 serisini tanıtan şirketin, şimdiden serinin halefi üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Yeni bir sızıntıya göre vivo S70, telekonvertör desteğine sahip periskop telefoto kamerayla gelebilir.

vivo S70'in özellikleri sızdırıldı: Telekonvertör desteğiyle gelebilir
Enes Çırtlık

Weibo üzerinden paylaşım yapan sızıntı kaynağı Digital Chat Station, vivo S70'in 64 MP çözünürlüklü Sony LYT610 periskop telefoto kamerayla donatılacağını öne sürdü. Söz konusu kameranın telekonvertör (tele dönüştürücü) desteği de sunacağı belirtiliyor.

VIVO S70'İN EKRANI VE İŞLEMCİSİ HAKKINDA İDDİALAR

Digital Chat Station'ın aktardığı bilgilere göre vivo S70'in en güncel mühendislik prototipinde 6,59 inç büyüklüğünde, 1,5K çözünürlüklü LTPS AMOLED ekran bulunuyor. Telefonun Snapdragon 8s serisinden, muhtemelen Snapdragon 8s Gen 4 işlemciyle güçlendirileceği belirtiliyor.

Sızıntı kaynağı, Weibo paylaşımının altındaki bir yorumda dikkat çekici bir ayrıntıya daha değindi. Buna göre vivo, S70'in ilk mühendislik prototiplerinden birinde bir arka ekranı test etti. Ancak şirket, daha sonra bu fikirden vazgeçti.

vivo S70'in gelecek ay piyasaya sürüleceği iddia ediliyor.

Kaynak: GSMArena

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Vivo
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