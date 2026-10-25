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OnePlus Ace 7 ve Ace 7 Pro'nun renk seçenekleri ortaya çıktı

OnePlus, 29 Ekim'de Çin'de tanıtacağı Ace 7 ve Ace 7 Pro modellerinin tüm renk seçeneklerini gösterdi. Her iki telefon da üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

OnePlus Ace 7 ve Ace 7 Pro'nun renk seçenekleri ortaya çıktı
Enes Çırtlık

OnePlus, yeni akıllı telefonları Ace 7 ve Ace 7 Pro'nun tanıtımı öncesinde renk seçeneklerini açıkladı. Şirketin paylaştığı bilgilere göre her iki model de üç farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

ONEPLUS ACE 7 VE ACE 7 PRO HANGİ RENKLERLE GELECEK?

OnePlus Ace 7, siyah, beyaz ve renk geçişli olmak üzere üç farklı seçenekle satışa sunulacak. Ace 7 Pro ise siyah ve beyazın yanı sıra Çince adı yaklaşık olarak "Rüzgârlık" şeklinde çevrilebilen üçüncü bir renk seçeneğine sahip olacak.

OnePlus Ace 7 ve Ace 7 Pro nun renk seçenekleri ortaya çıktı 1

İki model arasındaki farklılıklar yalnızca renk seçenekleriyle sınırlı kalmayacak. OnePlus Ace 7, Snapdragon 8 Elite Gen 5V yonga setinden güç alırken Ace 7 Pro'da Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti kullanılacak.

OnePlus Ace 7 ve Ace 7 Pro nun renk seçenekleri ortaya çıktı 2

ONEPLUS ACE 7 SERİSİNİN KAMERA ÖZELLİKLERİ

Daha önce ortaya çıkan sızıntılar, her iki modelin de 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya sahip olacağına işaret ediyor. OnePlus Ace 7 Pro'nun ayrıca 3,5 kat optik yakınlaştırma sunan 50 megapiksel periskop telefoto kamerayla donatılacağı belirtiliyor.

Ayrıca hem OnePlus Ace 7 hem de Ace 7 Pro'nun ekran içi ultrasonik parmak izi okuyucuyla gelmesi bekleniyor.

OnePlus Ace 7 ve Ace 7 Pro, 29 Ekim'de Çin'de tanıtılacak.

Kaynak: GSMArena

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Oneplus
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