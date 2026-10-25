OnePlus Ace 7 ve Ace 7 Pro'nun renk seçenekleri ortaya çıktı

OnePlus, yeni akıllı telefonları Ace 7 ve Ace 7 Pro'nun tanıtımı öncesinde renk seçeneklerini açıkladı. Şirketin paylaştığı bilgilere göre her iki model de üç farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

ONEPLUS ACE 7 VE ACE 7 PRO HANGİ RENKLERLE GELECEK?

OnePlus Ace 7, siyah, beyaz ve renk geçişli olmak üzere üç farklı seçenekle satışa sunulacak. Ace 7 Pro ise siyah ve beyazın yanı sıra Çince adı yaklaşık olarak "Rüzgârlık" şeklinde çevrilebilen üçüncü bir renk seçeneğine sahip olacak.

İki model arasındaki farklılıklar yalnızca renk seçenekleriyle sınırlı kalmayacak. OnePlus Ace 7, Snapdragon 8 Elite Gen 5V yonga setinden güç alırken Ace 7 Pro'da Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti kullanılacak.

ONEPLUS ACE 7 SERİSİNİN KAMERA ÖZELLİKLERİ

Daha önce ortaya çıkan sızıntılar, her iki modelin de 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya sahip olacağına işaret ediyor. OnePlus Ace 7 Pro'nun ayrıca 3,5 kat optik yakınlaştırma sunan 50 megapiksel periskop telefoto kamerayla donatılacağı belirtiliyor.

Ayrıca hem OnePlus Ace 7 hem de Ace 7 Pro'nun ekran içi ultrasonik parmak izi okuyucuyla gelmesi bekleniyor.

OnePlus Ace 7 ve Ace 7 Pro, 29 Ekim'de Çin'de tanıtılacak.

Kaynak: GSMArena