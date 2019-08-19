Birinci sınıf yolcuları için VR deneyimi

Londra ve NewYork arasındaki uçuşlarda, birinci sınıf yolcuları için hizmete giren VR setlerinde, 3D filmlerden belgesellere, konser kayıtlarına kadar çeşitli eğlence seçenekleri olacak.
Uçuşlarda kullanılacak VR setlerini ise SkyLights şirketi hazırladı. Uçaklarda kullanmak için küçük boyutlu olarak üretilen VR setleri, yatarken bile rahatça çalışıyor. VR setlerinde, uçmaktan korkanlar için meditasyon ve rahatlama videoları da yer alacak.
Daha önce ise 2015 yılında Alaska Havayolları bu tür bir uygulamayı başlatmıştı ancak çok yoğun kullanılan büyük bir havayolu şirketi VR teknolojisini ilk defa kullanıyor.
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