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Birinci sınıf yolcuları için VR deneyimi

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TEKNOLOJİ  | 19.08.2019 09:08 | Son Güncelleme

Uçaklarda VR setleri ile film, belgesel, video izleme dönemi başlıyor. British Airways, first class yolcuları için VR setlerini kullanıma sokmaya başladı.

Birinci sınıf yolcuları için VR deneyimi

Londra ve NewYork arasındaki uçuşlarda, birinci sınıf yolcuları için hizmete giren VR setlerinde, 3D filmlerden belgesellere, konser kayıtlarına kadar çeşitli eğlence seçenekleri olacak.

Uçuşlarda kullanılacak VR setlerini ise SkyLights şirketi hazırladı. Uçaklarda kullanmak için küçük boyutlu olarak üretilen VR setleri, yatarken bile rahatça çalışıyor. VR setlerinde, uçmaktan korkanlar için meditasyon ve rahatlama videoları da yer alacak.

Daha önce ise 2015 yılında Alaska Havayolları bu tür bir uygulamayı başlatmıştı ancak çok yoğun kullanılan büyük bir havayolu şirketi VR teknolojisini ilk defa kullanıyor.

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vr uçak

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