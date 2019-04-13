Birinin gözünün içine 10 dakika bakınca...

Araştırmalar, insanların en gelişmiş vizyona sahip türlerden biri olduğunu söylüyor. Tabii ki gece gören şahin kadar kusursuz bir göz yapısı beklemeyin ama geniş olarak hedeflemesi insanların o kadar kesin ki bir blok ötede oturan kişinin gözünüze mi yoksa burnunuza mı baktığını görebilirsiniz.

Yapılan araştırmaya göre ise gözlerinizi belli bir yere, dakikalarca odaklandığınız takdirde gerçeklikle olan bağlantınız kopuyor; 10 dakika içinde bilinç değişimleri, halüsinasyonlar ortaya çıkıyor.

İtalya'nın Urbino Üniversitesi'nde görme üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan psikolog Giovanni Caputo yaptığı çalışmayla ilginç bir gerçeği ortaya koyuyor. O ve ekibi 40 sağlıklı yetişkini işe aldı ve onları 2 gruba ayırdı. 20'li gruplara ayrılan diğer denekler ile eşleştirildi ve loş ışıkta bir odaya alındı.

Daha sonra, adaylardan duygusallığı bir kenara bırakarak birbirlerinin gözünün içine 10 dakika boyunca bakması istendi. Diğer 20 katılımcıya ise gözlerini boş bir duvara odaklamaları söylendi.Deneklerin hiçbirine araştırmacıların neyin peşinde olduğu söylenmedi.