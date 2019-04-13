Mynet Trend

Birinin gözünün içine 10 dakika bakınca...

gizemino gizemino
İLGİNÇ HABERLER  | 13.04.2019 17:17 | Son Güncelleme

Birinin gözünün içine 10 dakika boyunca baktığınızda bilincinizin değişebileceğini biliyor muydunuz? İşte İtalyan psikolog Giovanni Caputo'nun yaptığı ilginç araştırma sonuçları

Birinin gözünün içine 10 dakika bakınca...

Araştırmalar, insanların en gelişmiş vizyona sahip türlerden biri olduğunu söylüyor. Tabii ki gece gören şahin kadar kusursuz bir göz yapısı beklemeyin ama geniş olarak hedeflemesi insanların o kadar kesin ki bir blok ötede oturan kişinin gözünüze mi yoksa burnunuza mı baktığını görebilirsiniz.

11540860-image-crop-1962x1356-1554145188-728-5c9710a372-1554713312

Yapılan araştırmaya göre ise gözlerinizi belli bir yere, dakikalarca odaklandığınız takdirde gerçeklikle olan bağlantınız kopuyor; 10 dakika içinde bilinç değişimleri, halüsinasyonlar ortaya çıkıyor.

11540510-29378310-d1ac291fbf0a866033df48be50b2f5ca1f7ed965-1500-1-1554261842-728-fe3a21b064-1554713312

İtalya'nın Urbino Üniversitesi'nde görme üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan psikolog Giovanni Caputo yaptığı çalışmayla ilginç bir gerçeği ortaya koyuyor. O ve ekibi 40 sağlıklı yetişkini işe aldı ve onları 2 gruba ayırdı. 20'li gruplara ayrılan diğer denekler ile eşleştirildi ve loş ışıkta bir odaya alındı.

Daha sonra, adaylardan duygusallığı bir kenara bırakarak birbirlerinin gözünün içine 10 dakika boyunca bakması istendi. Diğer 20 katılımcıya ise gözlerini boş bir duvara odaklamaları söylendi.Deneklerin hiçbirine araştırmacıların neyin peşinde olduğu söylenmedi.

11540460-28964310-91c0c2cb6436d8b89453a40ac8a32d5809624870-1500-1-1554206846-728-fc87016684-1554713312

Başlangıç oturumundan sonra her katılımcı yaşadıklarını bildirmek için bir anket doldurdu. Odada birbiriyle karşılıklı oturan çiftler azaltılmış renk yoğunluğunu daha fazlaymış gibi, sesleri ise olduğundan daha fazla tarif ettiler. Onlar için zaman adeta zayıflamıştı. Kendilerinden geçmiş gibi hissettiler.

Katılımcıların yüzde 90'ı karşılarındaki kişilerin yüzünün biçimsiz göründüğünü, yüzde 75'i canavar gördüğünü ve 15'i de bir akrabalarının yüzünü karşılarındaki kişide yansıdığını anlattı.

Psikolog Giovanni Caputo'ya göre anlatılan bu hisler, kişinin gerçekle olan bağlantısının kopmasını tanımlayan "Dissosiasyon" yani halüsinasyon belirtilerine işaret ediyor. Caputo, bu ilginç yüz görüntüleri olarak ifade edilen halüsinasyonların duyusal uyarım eksiliği nedeniyle girilen durumundan, "gerçekliğe" dönmenin bir sonucu olduğunu varsayımında bulunuyor.

Kara deliğe düşersek ne olur?Kara deliğe düşersek ne olur?
Dehşete düşüren görüntü! Yolda yürürken havaya uçtuDehşete düşüren görüntü! Yolda yürürken havaya uçtu
Soğukkanlı hareketleri şaşırttıSoğukkanlı hareketleri şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
halüsünasyon halüsinasyon görenler

En Çok Okunan Trend Haberler

Konya'da kalın bağırsağından vajina yapıldı! Dünyada ilk olacak

Konya'da kalın bağırsağından vajina yapıldı! Dünyada ilk olacak

Şehir merkezine indi, yetkililer uyardı! Büyük panik

Şehir merkezine indi, yetkililer uyardı! Büyük panik

AVM'de rezalet! Çatıda cinsel ilişkiye girerken yakalandılar

AVM'de rezalet! Çatıda cinsel ilişkiye girerken yakalandılar

Mazbatayı aldı, belediyeye ait yatı satışa çıkardı

Mazbatayı aldı, belediyeye ait yatı satışa çıkardı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dehşete düşüren görüntü! Yolda yürürken havaya uçtu

Dehşete düşüren görüntü! Yolda yürürken havaya uçtu

Ölümden dönen adamın soğukkanlı hareketleri izleyenleri şaşırttı

Soğukkanlı hareketleri şaşırttı

Mermer işçileri, silikon tabancası, boru anahtarı, testerelerle PUBG oynadı

Dünyayı kasıp kavuran oyunu böyle oynadılar

Bisiklet sürücülerinin tehlikeli yolculuğu kamerada

Adeta ölüme meydan okudular

Yaya geçidinde şoke eden olay! Ortalık karıştı

Şoke eden olay! Ortalık karıştı

Tren, cipi böyle biçti! O anlar kamerada

Tren, cipi böyle biçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.