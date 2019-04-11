Birkaç saniye baş parmağınızı üfleyin! Bakın neye etki ediyor

Vücudun işleyiş şeklini anlamak imkansız! Yaptığınız ve hissettiğiniz her şey beyniniz ve sinirlerinizle bağlantılı olarak gerçekleşiyor. Her küçük ağrı, yemek yemek, düşünmek, koşmak… Beyniniz olmadan aslında bitkisel hayatta gibi gününüze devam edersiniz.

AĞRI ÇEKİYORSANIZ...



Grip ya da soğuk algınlığı yaşıyorsanız tüm vücudunuzda bir ağırlık hissedersiniz. Eklemleriniz ve kaslarınız ağrır.

Vücudunuzun hastalıklarla karşı savaş açınca, ateşiniz çıkar. Bunun nedeni, vücudunuzdaki her şeyin sinir sistemi üzerinden bağlanmış olması. Bir ağrı vücudunuzda birbiriyle bağlantılı olmayan şeyleri bile etkileyebilir.

ŞİMDİ BAŞ PARMAĞINIZI KALDIRIN VE...



Vücudun beyin ve sinirler arasındaki ilişki kaygı yaşamanıza da sebep olabilir. Örneğin, büyük bir grup insan karşısında sunum yapmak zorunda kaldığınızda veya bir sınava girdiğiniz için...

Midenizdeki sinirsel bulanmalar devreye girer ve tek düşünebildiğiniz şey bu olur. Rahatlamak ve sinirlerinizi kontrol için mükemmel bir yöntem birkaç saniye parmağınızı üflemektir. Bunu yaparak nefesinizi düzenlersiniz ve vücudunuz kalp atışlarınızı otomatik olarak kontrol eder. Böylece çektiğiniz ağrı ve yaşadığınız stres seviyesi aza iner. Hatta bazı durumlarda direk ortadan kalkıyor.

Bir kez daha, vücudun ne kadar şaşırtıcı olduğunu anlıyoruz. Bir daha ki sefere gergin hissedersen, bu numarayı dene! Sizi sakinleştirecektir.



