Birleşik Krallık'ta yapılan araştırmaya göre hangi yaş ve cinsiyetteki çocuklar annelerine daha fazla soru sormaktadır?

Yıllardır ilgi ile izlenen Milyoner programı bu dönem, oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla devam ediyor. Programda soruları bilen yarışmacılar sorunun seviyesine göre para ödülü kazanıyor. Milyoner programında yarışmacıya, hangi yaş grubundaki ve hangi cinsiyetteki çocukların annesine daha çok soru sorduğu sorusu soruldu. İşte ayrıntılar...

2013'te Birleşik Krallık'ta 2-10 yaş arasında çocukları olan 1000 anneyle yapılan bir araştırmaya göre hangi yaş ve cinsiyetteki çocuklar annelerine daha fazla soru sormaktadır?

a) 4 yaşındaki kızlar

b)5 yaşındaki oğlanlar

c)6 yaşındaki kızlar

d) 7 yaşındaki oğlanlar

Cevap: a



