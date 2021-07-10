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Birleşik Krallık'ta yapılan araştırmaya göre hangi yaş ve cinsiyetteki çocuklar annelerine daha fazla soru sormaktadır?

10.07.2021 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan Milyoner programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla devam ediyor. Bu akşam 20.00'da ekranlara gelen Milyoner programında hangi yaş gurubundaki çocukların annesine daha çok soru sorduğu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

Birleşik Krallık'ta yapılan araştırmaya göre hangi yaş ve cinsiyetteki çocuklar annelerine daha fazla soru sormaktadır?

Yıllardır ilgi ile izlenen Milyoner programı bu dönem, oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla devam ediyor. Programda soruları bilen yarışmacılar sorunun seviyesine göre para ödülü kazanıyor. Milyoner programında yarışmacıya, hangi yaş grubundaki ve hangi cinsiyetteki çocukların annesine daha çok soru sorduğu sorusu soruldu. İşte ayrıntılar...

2013'te Birleşik Krallık'ta 2-10 yaş arasında çocukları olan 1000 anneyle yapılan bir araştırmaya göre hangi yaş ve cinsiyetteki çocuklar annelerine daha fazla soru sormaktadır?

a) 4 yaşındaki kızlar
b)5 yaşındaki oğlanlar
c)6 yaşındaki kızlar
d) 7 yaşındaki oğlanlar

Cevap: a


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