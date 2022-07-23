Birlikte uyuyorlardı! Onu diri diri yiyene kadar sürdü

ABD'den Tya Lucas, yeni sahiplendiği yavru köpeği Roo’yu arkadaşı Peter’la tanıştırırken, 45 kiloluk pitbul cinsi köpeği Herkül’ün saldırısına uğradı. Yavru köpeği yerine götürmek için arkasını dönen Tya, o sırada köpeği Herkül’ün Peter’a saldırdığını ve dişlerini boynuna geçirdiğini gördü.

ÖFKESİNİ SAHİBİNE YÖNELTTİ

Her yer kan içinde kalmıştı. Tya ne olduğunu anlayamadan pitbulu uzaklaştırmaya çalıştı ve arkadaşını banyoya götürdü. Ancak sonra köpek öfkeyle Tya’ya yöneldi. Talihsiz kadın olan bitenin çoğunu hatırlamasa da aşağı baktığında kolundan et sarktığını gördüğünü söyledi. Korkunç saldırıda köpeği, Tya'nın sağ kolunun üçte ikisini kopardı ve pazısını yedi. Bacağını ve ayağını ısırdı.

KIZI VE DAMADI YETİŞTİ

20 yaşındaki kızı Tana ve onun 21 yaşındaki kocası Harley, Tya ‘Bana yardım edin, ölüyorum’ diye bağırınca odaya koştular. Tana elini uzatıp annesini çekmeye çalışsa da Tya tutunmayı başaramadı ve Herkül bacağına tutunup onu daha da uzağa sürükledi. Tana'nın kocası içeri girip köpeği dövmeye başlayınca saldırı sona erdi. Tya, o kısmı hatırlayamadığını söyledi.

MASRAFLAR İÇİN BAĞIŞ TOPLANIYOR

Memur Jordan Potter, olay yerine geldiğinde Harley hala köpeği uzaklaştırmaya çalışıyordu. Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Tya, iki gün boyunca solunum cihazına bağlı kaldı. Koluna, bacağına ve ayağına yüzlerce dikiş atıldı.

5 ameliyat geçiren ve 19 gün hastanede yatan talihsiz kadın ayrıca sırtındaki bir kastan doku alınarak koluna nakledildiği altıncı bir ameliyat daha geçirdi. 180 bin dolara mal olan tedavi masrafları için bağış kampanyası başlatıldı.

''SAVAŞTIM''

Olayın ardından açıklama yapan Tya, "Beni kaç kez ısırdığını bilmiyorum. Sanırım beş dakika kadar sürdü. Öleceğimi sandım. Kolumun üçte ikisi koptu. Bütün pazımı yedi ama bir şekilde hayatta kalmak için savaştım." diye anlattı.

BİRLİKTE UYUYORLARDI

Tana ve Harley, Herkül'ü iki yıl önce yolun kenarında vücudu sigara yanıkları içinde terk edilmiş halde bulmuşlardı. Tya, daha önce Herkül'de hiçbir saldırganlık belirtisi görmediği hatta saldırıdan bir önceki gece onunla birlikte uyuduğunu söyledi. Saldırının ardından Tya ''Köpeklerle hiçbir zaman bir sorunum olmadı ama şimdi onlardan çok korkuyorum'' diye açıkladı.



