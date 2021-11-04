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  4. Biseksüel olduğunu açıklamışlardı! Superman’in yaratıcıları polise başvurduklarını itiraf etti

Biseksüel olduğunu açıklamışlardı! Superman’in yaratıcıları polise başvurduklarını itiraf etti

04.11.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DC Comics çizerleri, Superman olarak bilinen Jon Kent’in biseksüel olduğunu duyurmasından sonra ölüm tehditleri aldıklarını belirtti. Sevilen çizgi film karakterinin biseksüel olduğunu açıkladıktan sonra gelen ölüm tehditleri üzerine polise başvurdu.

Biseksüel olduğunu açıklamışlardı! Superman’in yaratıcıları polise başvurduklarını itiraf etti

DC Comics, çizgi romanın beşinci sayısında ilişkinin romantikleşeceğini söylemişti. ‘Superman: Son of Kal-El‘ serisinin bu ay çıkakacak sayısında babası Clark Kent’ten ‘pelerini devralan’ Jon’un arkadaşı Jay Nakamur’la eşcinsel bir ilişki yaşayacağı belirtilmişti. Bu açıklamanın üzerine Superman’in biseksüel kimliği bazı hayranları arasında tepkilere neden oldu.

EVLERİNE EKİP GÖNDERİLDİ

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TMZ’nin haberine göre Los Angeles’taki DC Comics’in yeni serisinin yaratıcıları ölüm tehditleri alması üzerine polisten koruma talep etti. Kaynaklar Superman ekibinden bazı çalışanların evlerine ve ofislerine devriye polislerinin gönderildiğini belirtti.

Superman: Çizgi roman devi DC Comics yeni Superman karakterinin biseksüel olduğunu duyurduSuperman: Çizgi roman devi DC Comics yeni Superman karakterinin biseksüel olduğunu duyurdu


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