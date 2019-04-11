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Bisiklet fuarının gözdesi: Fiyatı tam 90 bin lira

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 11.04.2019 17:34 | Son Güncelleme

‘UNIBIKE Bisiklet ve Bisiklet Ekipmaları Fuarı' bu yıl ikinci kez kapılarını açtı. Fuarın gözdesi fiyatıyla otomobillerle yarışan 90 bin liralık hız bisikleti oldu.

Bisiklet fuarının gözdesi: Fiyatı tam 90 bin lira

Bisiklet meraklılarının merakla beklediği ‘UNIBIKE Bisiklet ve Bisiklet Ekipmaları Fuarı' bugün ikinci kez kapılarını açtı. Açılış için Almanya'dan Türkiye'ye gelen Avrupa Artistik Bisiklet Şampiyonu Viola Brand özel bir gösteri yaptı. Yenikapı Avrasya Gösteri ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve 14 Nisan tarihine kadar sürecek olan fuara yurt içi ve yurt dışından çok sayıda bisiklet üreticisi ile ithalatçısı katılıyor. Şirketlerin yeni ürünlerini ve modellerini sergileyeceği fuarda ayrıca Türkiye'de ilk defa görücüye çıkacak bisiklet ve elektrikli bisiklet modelleri de stantlarda yerini aldı.

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FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Fuarda 500 liradan başlayarak her bütçeye uygun bisiklet bulunuyor. Ancak fiyatı arabalarla yarışan bisikletler de var. Fuarın en pahalı bisikleti 14 bin euroluk (yaklaşık 90 bin lira) fiyatıyla dudak uçuklatıyor. Ürettikleri bisikletin fiyatının yüksek olmasının sebebiyle ilgili olarak TREK Genel Müdürü Sami Koen, "Üzerinde dünyada hiç bir markanın kullanmadığı vites sistemi bulunan 90 bin liralık bisiklet 6 kilo 800 gram olan bir hız bisikleti. Sele borusunda bir amortisör sistemi var. Yumuşatıp sertleştirebiliyorsunuz. Yani yolda 60-70 kilometre hıza çıktığınızda size mümkün olduğu kadar az vibrasyon veriyor" dedi.

EN SON MODELLER SERGİLENİYOR

Fuarın bisiklet dünyası için çok önemli olduğunu ifade eden Fuar koordinatörü Ömer Kafkas, "Dünyanın hemen hemen bütün büyük markalarının İstanbul'da boy gösterdiği harika bir fuar başladı. Fuar boyunca ziyaretçiler bu senenin en son modellerini burada görebilecekler. Bütün istedikleri ürünleri test edebilecekler ve bisiklet dünyası ile ilgili bütün yeniliklere burada şahit olacaklar" dedi.

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Daha önce motor fuarının içinde yer alan bisikletin buradan ayrılarak kendi başına bir fuar oluşturduğunu anımsatan Kafkas, "Bisiklet, başlı başına çok büyük bir dünya. Çok sayıda markayı barındırıyor ve binlerce üründen oluşuyor. Bütün bunları başka bir fuarla entegre etmek mümkün olmuyordu. Dolayısıyla bisiklet dünyası kendi başına bir fuar oluşturdu. Bu fuar için çok özel içerikler üretti" ifadelerini kullandı.

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50 BİN ZİYARETÇİ, 100'E YAKIN FİRMA

Fuara bu yıl katılımın geçtiğimiz seneden daha da fazla olacağını söyleyen Kafkas, "50 bin ziyaretçi bekliyoruz. Dünyadan 100'e yakın firmayı burada ağırlıyoruz. Bu firmaların son model ürünlerini burada sergiliyoruz. Bisiklet dünyası ile ilgili inanılmaz gelişmeler ve ürünler var. Ziyaretçilerimizi harika bir fuar bekliyor" şeklinde açıklamada bulundu.

Yenikapı Avrasya Gösteri ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen ‘UNIBIKE Bisiklet ve Bisiklet Ekipmaları Fuarı' 14 Nisan'a kadar gezilebilecek.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
bisiklet UNIBIKE Bisiklet

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