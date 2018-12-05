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Bisikletinin çalınmasından korkan ortaokul öğrencisi robotik kodlama projesi geliştirdi

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 05.12.2018 10:53 | Son Güncelleme

İstanbul Avcılar'da ortaokul öğrencisi Doğa Çol, çok sevdiği bisikletinin hırsızlar tarafından çalışmasından büyük korku duyduğu için okuldaki Kodlama ve Robotik Atölyesi'nde öğretmenlerinin desteği ile proje geliştirdi. Çol, 'Bisikletlerin zincirlerinin kesilmesinden haberimiz olsa, bunu çalan kişinin daha kolay yakalanabileceğini düşündüm' dedi.

Bisikletinin çalınmasından korkan ortaokul öğrencisi robotik kodlama projesi geliştirdi

Borusan Zehra Nurhan Kocabıyık Ortaokulu öğrencisi Doğa Çol, bisikleti çok sevdiğini, çalınmasını istemediğini belirtirken, “Bisiklet çalınması çocuklar için çok büyük hayal kırıklığı oluyor. Çalınmalarını önleyemesem de çalındıkları anda haberlerinin olması ile bu şekilde çözüm bulabileceğimi düşündüm” dedi. Çol, bu konuda neler yapılabileceğini düşündüğünü, hırsızların, bisikletleri genellikle zincirlerini keserek çaldıklarını göz önüne alarak Kodlama ve Robotik Atölyesi’nde çalıştığını, bir devre oluşturmaya çalıştığını söyledi.

Öğretmenlerinden de destek gören Doğa Çol, şöyle dedi:

“Bisikletlerin zincirlerinin kesilmesinden haberimiz olsa, bunu çalan kişinin daha kolay yakalanabileceğini düşündüm. Hazırladığım projede kilitlerinin bulunduğu zincirin içinden bir hat geçirirsek ve bu kesildiğinde doğal olarak akım da kesileceğini kontrol kartımızın bunu algılayabileceğini göz önüne aldım. Öğretmenlerimizin de desteği ile böyle bir hırsızlık halinde alarmın çalışması ve bluetooth sistemi ile cep telefonumuzda kırmızı ekran ışığı yanmaya başlayabileceğini gördük. Bunun için pillerden oluşan elektrik devresi, kolayca bulunabilecek arduino kart ve telefon uygulaması yeterli. Bu sistem biraz geliştirilerek motosikletler için de kullanılabilir.”

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Doğa Çol’un aynı okulda öğretmen babası Mustafa Hami Çol da, kızının bisikletinin çalınmaması için neler yapacağına kafa yorduğunu, asıl düşüncesinin motosikletler ile ilgili proje olduğunu söyledi.

ÖĞRENCİLERİN PROJELERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Çol’a diğer arkadaşları ile birlikte destek veren öğretmen Serpil Türsün Yıldız, öğrencilerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunları çözmek için projeler ürettiklerini ve bunları kendilerine ilettiklerinde destek olmaya çalıştıklarını söyledi. Türsün Yıldız, “Öğrencimiz bisikletin çalınmasından tedirgin. Bisiklet kilidine elektrik devresi kurdu. Bu kilidin kesilmesi durumunda devre kesildiğinde robotik kart ve arduino kart bir kodlama ile bir taraftan alarm çalacak bir taraftan cep telefonuna mesaj gelecek. Uygulaması için yardımcı olduk. Bir öğrencimiz pencerelerin kirlenmesinden sonra panjurların otomatik kapanmasını sağlayan, bir başka öğrencimiz gündüz olduğunda perdeleri açan, gece kapatan proje yaptı” dedi.

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Okul Müdürü Şeref Öcel de TÜBİTAK’ın düzenlediği Matematik Olimpiyatlarında Türkiye genelinde ilk 5 dereceden 3’ünü öğrencilerinin elde ettiğini, onları, her alanda desteklemeye çalıştıklarını söyledi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık bisiklet Kodlama ve Robotik Atölyesi Avcılar istanbul

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