Bisikletinin çalınmasından korkan ortaokul öğrencisi robotik kodlama projesi geliştirdi

Borusan Zehra Nurhan Kocabıyık Ortaokulu öğrencisi Doğa Çol, bisikleti çok sevdiğini, çalınmasını istemediğini belirtirken, “Bisiklet çalınması çocuklar için çok büyük hayal kırıklığı oluyor. Çalınmalarını önleyemesem de çalındıkları anda haberlerinin olması ile bu şekilde çözüm bulabileceğimi düşündüm” dedi. Çol, bu konuda neler yapılabileceğini düşündüğünü, hırsızların, bisikletleri genellikle zincirlerini keserek çaldıklarını göz önüne alarak Kodlama ve Robotik Atölyesi’nde çalıştığını, bir devre oluşturmaya çalıştığını söyledi.

Öğretmenlerinden de destek gören Doğa Çol, şöyle dedi:

“Bisikletlerin zincirlerinin kesilmesinden haberimiz olsa, bunu çalan kişinin daha kolay yakalanabileceğini düşündüm. Hazırladığım projede kilitlerinin bulunduğu zincirin içinden bir hat geçirirsek ve bu kesildiğinde doğal olarak akım da kesileceğini kontrol kartımızın bunu algılayabileceğini göz önüne aldım. Öğretmenlerimizin de desteği ile böyle bir hırsızlık halinde alarmın çalışması ve bluetooth sistemi ile cep telefonumuzda kırmızı ekran ışığı yanmaya başlayabileceğini gördük. Bunun için pillerden oluşan elektrik devresi, kolayca bulunabilecek arduino kart ve telefon uygulaması yeterli. Bu sistem biraz geliştirilerek motosikletler için de kullanılabilir.”