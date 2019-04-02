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Bisikletle 124 günde 9 il gezip 4 bin 600 kilometre yol yaptı

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SEYAHAT  | 02.04.2019 12:13 | Son Güncelleme

Abdulhalim Akçay isimli vatandaş, 124 günde 9 il, 97 ilçe gezerek, 4 bin 600 kilometre yol yaptı. Akçay, turu tamamladığında Türkiye’nin 81 ilini ve 800 ilçesini bisikletle gezen ilk kişi olacak.

Bisikletle 124 günde 9 il gezip 4 bin 600 kilometre yol yaptı

Bisikletle Türkiye turuna çıkan Abdülhalim Akçay, Marmaris’e ulaştı. 28 Kasım’da Galatasaray Lisesi’nin önünden yola çıkan Akçay, Trakya’yı gezdikten sonra Çanakkale üzerinden Ege kıyılarını dolaşmaya devam etti. Doğaya ve spora dikkat çekmek için çıktığı yolda bugüne kadar 9 il, 97 ilçe gezen Akçay, 124 günde 4 bin 600 kilometre yol yaptı.

Çok güzel bir yolculuk geçirdiğini belirten Akçay, “Doğa ve sporu çok seviyorum. ‘Farkındalık yarat, hareket et’ sloganıyla 28 Kasım’da İstanbul’dan yola çıktım. Ekipmanlarımı yaklaşık üç yılda tamamladım. Muğla gezdiğim dokuzuncu il, Marmaris ise doksan yedinci ilçe oldu. Marmaris’i çok beğendim, Marmaris’e aşık oldum. Çok güzel bir memleket, bisiklet yolları müthiş, havası ve insanları güzel. Bugün gezide 124’üncü gün oldu. 4 bin 600 kilometre yol yaptım.

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Galatasaray Lisesi önünde başladım, oradan Silivri üzerinden Trakya’ya geçtim. Bütün Trakya’yı dolaştım. Daha sonra Çanakkale, Lapseki tarafından buralara doğru geldim. Ege sahil bandını gezdim. Çok güzel yerler gördüm, güzel insanlarla tanıştım, her türlü ortamda kaldım. Camide, kahvehanede, jandarmada, misafirhanede, otelde, evlerde kaldım. İnsanlar beni evine konuk etti. Çok güzel şeyler yaşadım, yaşadığımı kelimelerle ifade edemiyorum.

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Amacım doğaya ve spora dikkat çekmek. Maalesef bizde iki şey eksik. Spor eksikliğimiz var, insanlarımız yeterince spor yapmıyor. İkinci şey ise doğaya yeterince sahip çıkmıyoruz, doğayı kirletiyoruz. Bu iki şeye dikkate çekmek için yola çıktım. Çöplerimizi doğaya bırakmamalıyız, doğayı korumaya çalışmalıyız.

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Sürekli hareket etmeliyiz. Spor insanı hasta etmez. Ben dört aydır yoldayım hiç hasta olmadım, hiç ilaç kullanmadım. Başım bile ağrımadı bunlar çok güzel şeyler. Sosyal medyadaki hesaplarımda güzel deneyimlerimi paylaşıyorum. Bundaki amacım insanlara bahsettiğim konularda farkındalık oluşturmak. Amacım insanları spora ve bisiklete insanları özendirmek” dedi.

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Akçay, turu tamamladığında Türkiye’nin 81 ilini ve 800 ilçesini bisikletle gezen ilk kişi olacak.

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Anahtar Kelimeler:
tur Marmaris Tatil bisiklet turu

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