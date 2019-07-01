Bitcoin 100.000 dolar seviyesine gelebilir

Üstelik 2017 Kasım ayında kırılan 20 bin dolar rekoru neredeyse şimdiden kırılmak üzere. Bitcoin ile ilgili analiz yapan piyasa uzmanları, yatırım tavsiyesi olmayacak şekilde bazı değerlendirmelerde bulundu.

Öncelikli olarak tüm bu değerlendirmelerin kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadığını ifade etmek gerekiyor. eToro analisti Simon Peters’in yaptığı analizlere göre, yalnızca 2 hafta içerisinde Bitcoin 20 bin dolar seviyelerine ulaşacak. Peki bu analiste göre Bitcoin ne zaman 100.000 dolar seviyelerine gelebilecek?

226 milyar dolarlık sermayelendirmeye sahip olan Bitcoin, analistlere göre bir süre daha parabolik olarak ilerleyecek. 2019 yılının sonlarına doğru bu kripto para biriminin 50 bin ile 100 bin arasında duracağı tahmin ediliyor. Bu dalgalanmalar geçmiş yıllarda da meydana geldiği için yatırımcıların önerileri dikkate alınabilir.

Son olarak kripto para konusunda mağdur olmamanız için bir detay daha belirtelim. Bitcoin arttıkça genellikle Altcoinler düşüş eğilimi gösterir. Bitcoin’in bu iniş çıkış hareketleri ile ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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