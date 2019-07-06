Bitcoin İsviçre kadar büyüdü

Bitcoin’in üretimi ve transferi için yapılan enerji tüketimini hesaplayan araştırmalara göre, sadece Bitcoin’in kullanımı nedeniyle dünyada harcanan enerji miktarı, İsviçre’nin harcadığı enerji miktarına ulaştı ve geçti.
Kuzey Avrupa ülkesi yılda 53.43 TWh enerji tüketirken Bitcoin ekosisteminin yıllık tüketimi 58.9 TWh boyutunu geçti.
Araştırmalara göre sadece Bitcoin, dünyadaki enerji rezervinin %0.21’ini tek başına tüketiyor. Diğer bir deyişle, Bitcoin kadar yoğun enerji kullanan 476 kirpto para birimi daha olursa, dünyanın enerji rezervleri tükeniyor.
Aynı yoğunlukta sadece 15-20 kripto para birimi dahi dünyanın aşırı ısınarak kutupların erimesini son derece hızlandırıp şehirlerin su altında kalmasına neden olabilir.
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