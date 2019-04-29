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Bitiş çizgisine 1 adım kala kitlendi ama sonra...

gizemino gizemino
YAŞAM  | 29.04.2019 14:43 | Son Güncelleme

Londra Maratonu'nda, Profesyonel koşucu Hayley Carruthers bitiş çizgisine bir adım kala kitlendi! Ama asıl olay koşucunun kitlenmeden sonra yaptığı hareket oldu! İşte detaylar...

Dün gerçekleşen Londra Maratonu'nda ilginç bir olay yaşandı. 41 km'lik parkuru tamamladıktan sonra, 26 yaşındaki koşucu Hayley Carruthers bitiş çizgisine 1 adım kala yere düştü ve kasları kitlendi.

Yerde sürünerek, bitiş çizgisini emekleyerek geçen koşucunun görüntülerini görenler Hayley Carruthers hayran kaldı.

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Kaslarının kitlenmesine rağmen Carruthers, 2 saat 33 dakika 59 saniye vakitle kişisel rekorunu kırdı.

Maraton bittikten sonra sosyal medya hesabından sakatlığı hakkında bilgi de veren Carruthers, "Gururum dışında fazla sakatlanmadım. Ama yapılan yorumlar beni çok mutlu etti. İyi ki varsınız. Ben rezil olduğumu düşünmüştüm ama yorumları okuduktan sonra çok sevindim..." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Londra Maratonu Hayley Carruthers

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