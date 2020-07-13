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Bitki çaylarıyla ilgili şaşırtan gerçekler! Hangi çay, ruh halinizi nasıl etkiliyor?

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Bitki çaylarının bağışıklık sistemimize önemli faydaları olduğunu biliyoruz. Her biri vücudun farklı sorunlarına iyi gelen bitki çaylarına; bazen stresli bir günün sonunda yorgunluktan arınmak için, bazen de rahat bir uyku uyuyabilmek için başvuruluyor. Gelin birlikte hangi bitki çayının ruh halini nasıl etkilediğini görelim.

Bitki çaylarıyla ilgili şaşırtan gerçekler! Hangi çay, ruh halinizi nasıl etkiliyor?

Bitki çayları kimi zaman sakinleştirici ve yatıştırıcı etki gösterir, kimi zaman da belli sağlık sorunlarına çözüm olur. Faydaları saymakla bitmeyen, ruh sağlığınıza olumlu etkisi olan bitki çaylarından hangisinin sizi nasıl etkilediğini bu yazımızda derledik. Ancak ufak bir uyarımız da var. Bitki çayları sinir sistemini direkt etkilediklerinden doktor kontrolünde kullanılmalı.

PAPATYA ÇAYI

Papatya çayı, sakinleştirici ve dinginleştirici etkisiyle ruh sağlığınıza iyi gelen bitkilerden. Vücutta dopamin ve serotonin salgılanmasına neden olan papatya çayının vücuttaki ağrılara karşı etkili olduğunu da biliyoruz. Bunun yanı sıra depresyon halindeki bireyler kullanırsa uyumalarını da oldukça kolaylaştıracaktır.

MELİSA ÇAYI

Stresli ve kaygılı ruh halinin düzelmesine, vücutta sakinlik hissi uyandırılmasına sebep olan melisa çayını günde 2 veya 3 bardak içerek sakin bir uyku uyuyabilirsiniz.

SARI KANTARON OTU

Uykusuzluk problemleriniz mi var? Sarı kantaron otundan yapacağınız bir fincan çay bunun çözümüne etki edebilir. Doğal antidepresan diyebileceğimiz sarı kantaron otu zihni arındırmada etkili olduğu gibi, sık sık başı ağrıyanlara da çözüm oluyor.

YEŞİL ÇAY

Hem metabolizmanızı hızlandırıyor hem de zayıflamanıza yardımcı oluyor! Doğal antioksidan içeren yeşil çay ile günlük hayatın stresinden uzaklaşıp toksinlerinizi atabilirsiniz.

LAVANTA ÇAYI

Kokusu hoş, tadı hoş... Lavanta çayı size kısa süreli bir sakinlik hali veriyor. Diğer bitkilere nazaran etkisini kısa gösterse de stresinizi azaltmada başvuracağınız bitkilerden.

ADA ÇAYI

İçerdiği antioksidanlarla vücudunuzdaki stresi atan ada çayı, kanın temizlenmesine ve kandaki toksik maddelerin arındırılmasına da yardımcı oluyor. Bu sayede beyin fonksiyonlarınız sağlıklı devam ediyor ve strese girme oranınız da azalıyor.

BİBERİYE ÇAYI

İçerdiği B, C, D, E ve K vitaminleri ve çok sayıda mineralle güçlü bir antioksidan biberiye çayı. Kan dolaşımının sağlıklı bir şekilde devam etmesine yardımcı olmakla beraber vücudunuza bir dinginlik hali veriyor.

KUŞBURNU

Yüksek C vitamini ve antioksidan içeren kuşburnunu da çay olarak tüketebilirsiniz. Kuşburnu çayı bundan dolayı iltihaptan kaynaklı ağrıları da azaltır. Bilimsel araştırmalara göre kuşburnu çayını severek tüketiyorsanız cildinizin genç ve sağlıklı görünmesine neden olduğu da ortaya koyulmuş.

KARANFİL ÇAYI

Hoş kokusuyla pek çok tarifte kullandığımız karanfilin çayını demleyip içerseniz stres ve kaygı seviyenizi düşürdüğü bilimsel olarak kanıtlanmış. Toksik maddeleri vücudunuzdan atan karanfil çayı, bundan dolayı beyninize oksijen gitmesini de sağlıyor. Sıcak suyla demleyerek içebileceğiniz gibi diş ağrılarınız için suya bir miktar karanfil atarak da kullanabiliyorsunuz.

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