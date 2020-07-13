Bitki çaylarıyla ilgili şaşırtan gerçekler! Hangi çay, ruh halinizi nasıl etkiliyor?

Bitki çayları kimi zaman sakinleştirici ve yatıştırıcı etki gösterir, kimi zaman da belli sağlık sorunlarına çözüm olur. Faydaları saymakla bitmeyen, ruh sağlığınıza olumlu etkisi olan bitki çaylarından hangisinin sizi nasıl etkilediğini bu yazımızda derledik. Ancak ufak bir uyarımız da var. Bitki çayları sinir sistemini direkt etkilediklerinden doktor kontrolünde kullanılmalı.

PAPATYA ÇAYI

Papatya çayı, sakinleştirici ve dinginleştirici etkisiyle ruh sağlığınıza iyi gelen bitkilerden. Vücutta dopamin ve serotonin salgılanmasına neden olan papatya çayının vücuttaki ağrılara karşı etkili olduğunu da biliyoruz. Bunun yanı sıra depresyon halindeki bireyler kullanırsa uyumalarını da oldukça kolaylaştıracaktır.

MELİSA ÇAYI

Stresli ve kaygılı ruh halinin düzelmesine, vücutta sakinlik hissi uyandırılmasına sebep olan melisa çayını günde 2 veya 3 bardak içerek sakin bir uyku uyuyabilirsiniz.

SARI KANTARON OTU

Uykusuzluk problemleriniz mi var? Sarı kantaron otundan yapacağınız bir fincan çay bunun çözümüne etki edebilir. Doğal antidepresan diyebileceğimiz sarı kantaron otu zihni arındırmada etkili olduğu gibi, sık sık başı ağrıyanlara da çözüm oluyor.