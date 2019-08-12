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Bitkin düşen flamingo yavrusu korumaya alındı

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YAŞAM  | 12.08.2019 17:12 | Son Güncelleme

Bitkin düştüğü için Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki sahile inen flamingo yavrusu, Eko Sistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği (EKODOSD) üyelerince korumaya alındı.

Bitkin düşen flamingo yavrusu korumaya alındı

Kadı Kalesi mevkisindeki sahilde flamingoyu gören vatandaşlar, durumu EKODOSD'a bildirdi.

Bölgeye gelen dernek başkanı Bahattin Sürücü, 8 aylık olduğu tahmin edilen flamingoyu veterinere götürdü. Yeteri kadar beslenemediği için güçsüz kaldığı belirlenen flamingo yavrusu, tedavisinin ardından dernek binasında korumaya alındı.

Sürücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, flamingonun İzmir Kuş Cenneti'nden Büyük Menderes Deltası'na doğru yola çıktığını, yorgun düşünce Kuşadası'ndaki plaja inmek zorunda kaldığını belirtti.

"YETERLİ BESLENEMEDİĞİ İÇİN YORGUN DÜŞMÜŞ"

Kuşun sağlık probleminin olmadığını aktaran Sürücü, "Yeterli beslenemediği için yorgun düşmüş." dedi.

Flamingoyu balık ve karidesle beslemeye devam edeceklerini belirten Sürücü, gücüne kavuştuğunda doğal yaşam alanı olan Büyük Menderes deltasına bırakacaklarını söyledi. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
flamingo yavrusu Aydın

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