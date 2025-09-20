Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Bitkin halde buldu! Evine götürüp ciğer dürüm söyledi

Osmaniye'de tarlasına incir toplamaya giden çiftçi, bitkin halde bulduğu şahini kurtardı. Açlıktan halsiz kalan şahini kurtarmak isteyen çifti Ali Kötüğ, ciğer dürüm sipariş etti.

Bitkin halde buldu! Evine götürüp ciğer dürüm söyledi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde incir toplamaya tarlasına giden çiftçi Ali Kötüğ, açlıktan halsiz kalan kuşu kurtarmaya çalıştı. Su içirip ekmek verdikten sonra aracıyla kuşu evine götürdü. Şahinin ciğeri sevdiğini öğrenen Ali Kötüğ, sipariş ettiği dürümle besledikten sonra "Gücünü topladıktan sonra tekrar doğal yaşamına bırakacağım" ifadesini kullandı.

Bitkin halde buldu! Evine götürüp ciğer dürüm söyledi 1

"ARABAYA KOYUP EVE GETİRDİM"

Şahinin kanatlarında herhangi bir kırık bulunmadığını, sadece açlıktan dolayı halsiz kaldığını söyleyen Ali Kötüğ, olayı şöyle anlattı:

"İncir toplamaya gitmiştik, kanalda uçamayan şahini görünce yakaladım. Su verdim, içti ama hala kendine gelemedi. Arabaya koyup eve getirdim. Evde et verecektik ama Merden Bey’i aradık, av korumaya teslim edelim diye. Ciğeri çok severmiş. Yiyince Allah izin verirse eski yaşamına devam edecek"

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ailesiyle gezerken fark etti! Görenler hayret ettiAilesiyle gezerken fark etti! Görenler hayret etti
Dünyanın kayıp şehri! Resmi haritalarda bile yeri yoktu! Dünyanın kayıp şehri! Resmi haritalarda bile yeri yoktu!

Anahtar Kelimeler:
Osmaniye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.