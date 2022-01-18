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Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu! Görüntüsüyle hayranlık uyandırdı

18.01.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kartpostallık kar manzaraları ortaya çıktı.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu! Görüntüsüyle hayranlık uyandırdı

Karın başkenti Bitlis’in Tatvan ilçesinde kar manzaraları devam ediyor. Gündüz saatlerinde bile hissedilen hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 15 derece olarak ölçüldüğü ilçede kar bir yandan eziyet olurken diğer yandan ise görüntüsüyle kendine hayran bırakıyor.

BİTLİS

Hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrası bir birinden güzel kar manzaraları ortaya çıktı. Ortaya çıkan kartpostallık kar manzaraları ise drone ile havadan görüntülendi. İlçeye ayrı bir güzellik katan kar ise insanın adeta içini ısıtıyor.

BİTLİS1

Öte yandan; drone ile Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü ve Türkiye’nin en büyük iki feribotunun ilçe manzarasına karşı karla bütünleşen havadan görüntülenirken, ortaya çıkan görüntü ise kendine hayran bıraktı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis
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