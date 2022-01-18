Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu! Görüntüsüyle hayranlık uyandırdı

Karın başkenti Bitlis’in Tatvan ilçesinde kar manzaraları devam ediyor. Gündüz saatlerinde bile hissedilen hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 15 derece olarak ölçüldüğü ilçede kar bir yandan eziyet olurken diğer yandan ise görüntüsüyle kendine hayran bırakıyor.

Hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrası bir birinden güzel kar manzaraları ortaya çıktı. Ortaya çıkan kartpostallık kar manzaraları ise drone ile havadan görüntülendi. İlçeye ayrı bir güzellik katan kar ise insanın adeta içini ısıtıyor.

Öte yandan; drone ile Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü ve Türkiye’nin en büyük iki feribotunun ilçe manzarasına karşı karla bütünleşen havadan görüntülenirken, ortaya çıkan görüntü ise kendine hayran bıraktı.

(İHA)



