Bitlis'te kuyruklu yıldız 'Lemmon'u görüntüledi

Avrupalı Seçkin Destinasyonları (EDEN) Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' verilen dünyanın 2'nci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü'nde zaman zaman Samanyolu ve yıldızlı geceleri fotoğraflayan doğa gözlemcisi ve ASAD Bitlis Temsilcisi doktor Önen, aynı yöntemle bu kez de önceki gece bilimsel adı C/2025 A6 olan kuyruklu yıldız Lemmon'u Bitlis semalarında görüntüledi.

Doktor Önen, "Uzayın derinlikleri ve su altı derinlikleri her zaman beni büyülemiştir. Nasıl ki su altı kendi sessiz ve gizemli dünyasıyla insanı içine çekiyorsa, gökyüzü de aynı şekilde sınırsızlığı ve ihtişamıyla büyülüyor" dedi.Kaynak: DHABu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır