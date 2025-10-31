Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Bitlis'te kuyruklu yıldız 'Lemmon'u görüntüledi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi ve Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD) Bitlis Temsilcisi Cihan Önen, uzun pozlama tekniği ile ‘Lemmon’ isimli kuyruklu yıldızı görüntüledi.

Bitlis'te kuyruklu yıldız 'Lemmon'u görüntüledi

Avrupalı Seçkin Destinasyonları (EDEN) Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' verilen dünyanın 2'nci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü'nde zaman zaman Samanyolu ve yıldızlı geceleri fotoğraflayan doğa gözlemcisi ve ASAD Bitlis Temsilcisi doktor Önen, aynı yöntemle bu kez de önceki gece bilimsel adı C/2025 A6 olan kuyruklu yıldız Lemmon'u Bitlis semalarında görüntüledi.

Bitlis te kuyruklu yıldız Lemmon u görüntüledi 1

Doktor Önen, "Uzayın derinlikleri ve su altı derinlikleri her zaman beni büyülemiştir. Nasıl ki su altı kendi sessiz ve gizemli dünyasıyla insanı içine çekiyorsa, gökyüzü de aynı şekilde sınırsızlığı ve ihtişamıyla büyülüyor" dedi.Kaynak: DHABu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vietnam'da sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldiVietnam'da sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi
Fransa'da değerli metal rafinerisinde soygunFransa'da değerli metal rafinerisinde soygun

Anahtar Kelimeler:
Bitlis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.