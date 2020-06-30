Bitmeyen Gerçek: Eylül Yağlıkara'nın Ardından

22 Haziran günü Ankara Polatlı'da kaybolmasının ardından arama çalışmaları başlatılan Eylül'den ne yazık ki kötü haber geldi. Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarında bir elektrik direğinin dibinde cansız bedeni gömülü olarak bulunan 8 yaşındaki Eylül'ün ardından, çocuklara yönelik istismar gerçeği de bir kere daha gün yüzüne çıktı. Artık güzel bir dünyada, mutlu bir çocukluk yaşama hakkı elinden alınan, gülmesi ve cıvıltıları yok edilen bir çocuğumuz daha var. Oyun Oynamak İçin Çıktı, Gelmedi Yağlıkara ailesinin en küçük çocuğu olan Eylül, 22 Haziran Cuma günü tatil için ailesiyle birlikte geldiği Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'de arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamak için dışarı çıkmıştı. Zaman geçmesine rağmen küçük kızlarından haber alamayan ailesi Eylül'ü aramaya başlamıştı Arama çalışmalarına süreçte içinde AFAD'ın da bulunduğu özel bir ekip eşlik etmişti. Eylül en son bisiklete binerken görülmüştü. Elektrik Direğinin Dibinde Bulundu Eylül'ü arama çalışmaları yedi gün boyunca aralıksız devam etti. Ne yazık ki kötü haber Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarında bulunan bir elektrik direğinin altından geldi. Eylül'ü vahşice katleden kişi, minicik bedenini de elektrik direğinin altına gömmüştü.

Komşu Tutuklandı Eylül'ün katil zanlısı olarak komşu Uğur K. tutuklandı. Verdiği çelişkili ifadeler sonrası dikkat çeken Uğur K., emniyet güçleri tarafından göz altına alındı. Bu şahsın aracında bulunan saç teli ve yıkandığı tespit edilen aracın döşemeleri inceleme için kriminal laboratuvara alındı. Ayrıca Uğur K.'nın evinde yapılan aramalarda kanlı bir eldiven ele geçirilmişti. Araçta bulunan kan örnekleri ile Eylül'ün ailesinden alınan kan örneklerinin DNA'larının tuttuğu tespit edildi. Bu süreçte Uğur K.'nin annesi H.K'nin ve sevgilisinin de göz altına alındığı öğrenildi. Zanlı Arama Çalışmalarına Katılmış Yapılan açıklamalarda Eylül'ün kaybolmasının ardından yapılan arama çalışmalarına zanlı Uğur K.'nın da katıldığı öğrenildi. Acılı baba İbrahim Yağlıkara, zanlı ile en son olaydan bir gün önce telefonda görüştüğünü ifade etti. Bir önceki sene Uğur K.'nın çalışmalarından memnun kalmadığı için, bu sene sulama işini ona vermediğini bu konuyu konuştuklarını ifade eden baba, aralarında başka bir konuşma geçmediğini de ekledi. Ankara Valisi Açıklama Yaptı Olayın ardından Ankara Valisi Ercan Topaca olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Oldukça üzgün olduğu görülen vali şu şekilde bir açıklama yaptı;