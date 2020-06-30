Bitmeyen Gerçek: Eylül Yağlıkara'nın Ardından

22 Haziran günü Ankara Polatlı'da kaybolmasının ardından arama çalışmaları başlatılan Eylül'den ne yazık ki kötü haber geldi. Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarında bir elektrik direğinin dibinde cansız bedeni gömülü olarak bulunan 8 yaşındaki Eylül'ün ardından, çocuklara yönelik istismar gerçeği de bir kere daha gün yüzüne çıktı. Artık güzel bir dünyada, mutlu bir çocukluk yaşama hakkı elinden alınan, gülmesi ve cıvıltıları yok edilen bir çocuğumuz daha var.
Yağlıkara ailesinin en küçük çocuğu olan Eylül, 22 Haziran Cuma günü tatil için ailesiyle birlikte geldiği Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'de arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamak için dışarı çıkmıştı. Zaman geçmesine rağmen küçük kızlarından haber alamayan ailesi Eylül'ü aramaya başlamıştı Arama çalışmalarına süreçte içinde AFAD'ın da bulunduğu özel bir ekip eşlik etmişti. Eylül en son bisiklete binerken görülmüştü.
Eylül'ü arama çalışmaları yedi gün boyunca aralıksız devam etti. Ne yazık ki kötü haber Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarında bulunan bir elektrik direğinin altından geldi. Eylül'ü vahşice katleden kişi, minicik bedenini de elektrik direğinin altına gömmüştü.
Eylül'ün katil zanlısı olarak komşu Uğur K. tutuklandı. Verdiği çelişkili ifadeler sonrası dikkat çeken Uğur K., emniyet güçleri tarafından göz altına alındı. Bu şahsın aracında bulunan saç teli ve yıkandığı tespit edilen aracın döşemeleri inceleme için kriminal laboratuvara alındı. Ayrıca Uğur K.'nın evinde yapılan aramalarda kanlı bir eldiven ele geçirilmişti. Araçta bulunan kan örnekleri ile Eylül'ün ailesinden alınan kan örneklerinin DNA'larının tuttuğu tespit edildi. Bu süreçte Uğur K.'nin annesi H.K'nin ve sevgilisinin de göz altına alındığı öğrenildi.
Yapılan açıklamalarda Eylül'ün kaybolmasının ardından yapılan arama çalışmalarına zanlı Uğur K.'nın da katıldığı öğrenildi. Acılı baba İbrahim Yağlıkara, zanlı ile en son olaydan bir gün önce telefonda görüştüğünü ifade etti. Bir önceki sene Uğur K.'nın çalışmalarından memnun kalmadığı için, bu sene sulama işini ona vermediğini bu konuyu konuştuklarını ifade eden baba, aralarında başka bir konuşma geçmediğini de ekledi.
Olayın ardından Ankara Valisi Ercan Topaca olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Oldukça üzgün olduğu görülen vali şu şekilde bir açıklama yaptı;
“Biz onun canlı şekilde bulunup, onun haberinin verilmesini çok arzu ederdik. Ama maalesef şu anki yapılan tespitler, bu yavrumuzun katledildiği yönündedir. Bir tutuklu var, zanlının cinayeti işlediğine işlediğine ilişkin işaret var. Zanlı olay yerinde aracıyla görülmüş, hiçbir şey gizli kalmayacak. Olayın ayrıntıları, nasıl oldu? Başka yardım eden var mı, yok mu? Onlar henüz tespit edilmiş değil. Teknik ve hukuki deliller, bizi kime götürüyorsa teknik anlamda kim bu olaya, bu kişiye, bu müessif olayı yaparken yardım etmişse destek olmuşsa onlar da açığa çıkacaktır”
Eylül Yağlıkara'nın katledilmesiyle ilgili bir başka açıklama da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık'tan geldi. Çalık, çocuk istismarıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini söylerken, sıfır tolerans gösterileceğini de ekledi. Eylül'ün ailesine ve Türk Milleti'ne baş sağlığı dileyen Çalık, yeni düzenlemelerin de ciddi yaptırımlar içereceğini ekledi.
Bedeninin bulunmasının ardından otopsisi tamamlanan Eylül'ün naaşı, cenazesi için ailesine teslim edildi. Minik Eylül'ün cenazesi ailesi tarafından teslim alındıktan sonra Polatlı'nın Uzunbeyli Mahallesi'ne götürüldü.
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