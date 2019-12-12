Biz Böyleyiz filminden yeni fragman

Geçtiğimiz haftalarda ilk fragmanı ve afişi yayınlanan Biz Böyleyiz’den yeni bir fragman daha yayınlandı. Ellerinde büyüdükleri Nezihe'nin rahatsızlığı sebebiyle yıllar sonra yeniden bir araya gelen bir grup yazlık arkadaşının hikâyesini anlatan Biz Böyleyiz filminin yönetmen koltuğunda Caner Özyurtlu oturuyor.

BİZ BÖYLEYİZ KONUSU

Çocukluk ve gençlik dönemleri bir arada geçmiş bir grup yazlık arkadaşı, ellerinde büyüdükleri Nezihe'nin rahatsızlandığı haberiyle, İstanbul'dan İzmir’deki Nezihe'nin evine doğru yola çıkar. Yıllar sonra ilk kez birkaç günlüğüne bir arada kalmak zorunda olan, birbirine zıt karakterlerle dolu ekibi, sürpriz gelişmeler, geçmiş hesaplaşmalar ve içine düşülen birbirinden komik olaylar beklemektedir.

BİZ BÖYLEYİZ OYUNCU KADROSU

Berrak Tüzünataç ve Melikşah Altuntaş'ın hikâyesini senaryolaştırıp yönettiği Biz Böyleyiz filminin oyuncu kadrosunda; Hümeyra, Berrak Tüzünataç, Şebnem Bozoklu, Özge Özpirinçci, Engin Öztürk, Meriç Aral ve Boran Kuzum gibi isimler yer alıyor.

Biz Böyleyiz, 21 Şubat 2020 tarihinde gösterime girecek.



