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  4. Biz Böyleyiz filminin yönetmeni Caner Özyurtlu kimdir? İşte Caner Özyurtlu hakkında merak edilenler

Biz Böyleyiz filminin yönetmeni Caner Özyurtlu kimdir? İşte Caner Özyurtlu hakkında merak edilenler

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 10.01.2020 12:19 | Son Güncelleme

Caner Özyurtlu'nun yönettiği ve adından henüz vizyona girmeden söz ettiren Biz Böyleyiz filmi konusu ve oyuncuları sinemaseverler tarafından heyecanla araştırılıyor. Geniş oyuncu kadrosuyla dikkatleri çeken filmin başrollerinde; Özge Özpiriçci, Berrak Tüzünataç, Engin Öztürk, Şebnem Bozok, Meriç Aral, Boran Kuzum ve efsane oyuncu Hümeyra yer alıyor. Yapımın senaryosunu ise ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç kaleme alırken ekranlarda görmeye alışık olduğumuz Caner Özyurtlu da yönetmenliğini üstlendi.

Biz Böyleyiz filminin yönetmeni Caner Özyurtlu kimdir? İşte Caner Özyurtlu hakkında merak edilenler

Bugün vizyona giren ve Elveda Rumeli dizisinde canlandırdığı 'Ispanak Namık' karakteyle ünlenen Caner Özyurtlu'nun yönettiği ünlü ve Berrak Tüzünataç'ın kaleme aldığı yapım Biz Böyleyiz filmi konusu ve oyuncuları sinemaseverlerin gün içerisinde en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Başrollerinde efsane oyuncu Hümeyra'nın yer aldığı film oyuncuların özellikle geniş hayran kitlesi tarafından heyecanla bekleniyordu.

CANER ÖZYURTLU KİMDİR?

23 Mayıs 1986’da İstanbul’da doğdu. 2005 yılında İzmit Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 2005 yılında kurulan İstanbul Kraliyet Tiyatrosu ekibinde kuruluşundan itibaren yer almaktadır. Özyurtlu, 2009 yılında ağabeyi Alper Özyurtlu ile birlikte kurdukları “Ac Film” yapım şirketinde sinema filmleri, müzik videoları ve televizyon projeleri üretmektedir. Elveda Rumeli, Doktorlar, Kızlar Yurdu, Sınav, Nefes Nefese, Okul, Ulan İstanbul gibi yapımlarda yer aldı ve bu performansları ile takdir toplayıp ülke çapında tanındı.

Erdem Yener’in “Belki”, FOMA’nın “İnsafsız” isimli çıkış parçalarının video kliplerini yönetti. Ünlü aktörün yazdığı “Görünmeyenler” ve “Ev” isimli senaryoları da beyazperdeye taşındı. 2015 tarihinde “Hayalet Dayı” adlı sinema filminde başrolde yer aldı. Aynı yıl senaryosunu Serkan Altuniğne’nin yazdığı “Yok Artık” filminin yönetmenliğini yaptı. 2016’da ise “Yok Artık 2”’nin yönetmenliğini yaptı.

CANER ÖZYURTLU'NUN YER ALDIĞI DİZİLER

(2002) Dadı 3 bölümlük konuk oyuncu
(2003) Hayat Bilgisi Hidayet Hoca'nın oğlu 4. bölüm
(2004) Tam Pansiyon Ege
(2005) Nefes Nefese Çağdaş
(2006) Kızlar Yurdu Umutcan
(2006-2008) Doktorlar Ayhan Kaplan
(2007) Ters Yüz Pizzacı
(2007-2009) Elveda Rumeli Namık
(2008) Hastasıyız Kamil TV filmi
(2011) Bizim Yenge Fatih
(2011) Tövbeler Tövbesi Bahtiyar
(2014) Her Sevda Bir Veda Yılmaz
(2014) Ulan İstanbul Bahadır yonetmen
(2016) Deli Saçması TV filmi, senarist

CANER ÖZYURTLU'NUN YER ALDIĞI FİLMLER

(2004) Okul Ediz
(2006) Sınav Kaan
(2007) Plajda Kız Tavlama Kılavuzu Ediz
(2009) Ev Yapımcı, senarist ve yönetmen
(2012) Görünmeyenler Yapımcı, senarist
(2013) Nergis Hanım Yapımcı
(2014) Ümmü Sibyan: Zifir Yapımcı
(2015) Hayalet Dayı Caner
(2020) Biz Böyleyiz Senarist, yönetmen

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