Biz Böyleyiz filminin yönetmeni Caner Özyurtlu kimdir? İşte Caner Özyurtlu hakkında merak edilenler

Bugün vizyona giren ve Elveda Rumeli dizisinde canlandırdığı 'Ispanak Namık' karakteyle ünlenen Caner Özyurtlu'nun yönettiği ünlü ve Berrak Tüzünataç'ın kaleme aldığı yapım Biz Böyleyiz filmi konusu ve oyuncuları sinemaseverlerin gün içerisinde en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Başrollerinde efsane oyuncu Hümeyra'nın yer aldığı film oyuncuların özellikle geniş hayran kitlesi tarafından heyecanla bekleniyordu.

CANER ÖZYURTLU KİMDİR?

23 Mayıs 1986’da İstanbul’da doğdu. 2005 yılında İzmit Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 2005 yılında kurulan İstanbul Kraliyet Tiyatrosu ekibinde kuruluşundan itibaren yer almaktadır. Özyurtlu, 2009 yılında ağabeyi Alper Özyurtlu ile birlikte kurdukları “Ac Film” yapım şirketinde sinema filmleri, müzik videoları ve televizyon projeleri üretmektedir. Elveda Rumeli, Doktorlar, Kızlar Yurdu, Sınav, Nefes Nefese, Okul, Ulan İstanbul gibi yapımlarda yer aldı ve bu performansları ile takdir toplayıp ülke çapında tanındı.