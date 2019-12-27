Biz Böyleyiz vizyon için gün sayıyor

Yönetmenliğini Caner Özyurtlu’nun yaptığı Biz Böyleyiz’de karaoke 90’lar partisi sahneleri çok ilgi çekecek.

90’LARA YOLCULUK

Karaoke partisinde gençliklerinin şarkılarına dönen oyuncular Ozan Orhon’un Saman Alevi ve Haluk Levent’in Yollarda Bulurum Seni şarkıları söyledi. Karaoke partisinin dışında filme pek çok 90’lar şarkısı da eşlik ediyor. Mansur Ark’ın İnadı Bırak şarkısı da yıllar sonra izleyiciyle buluşacak.

BİZ BÖYLEYİZ KONUSU

Çocukluk ve gençlik dönemleri bir arada geçmiş bir grup yazlık arkadaşı, ellerinde büyüdükleri Nezihe'nin (Hümeyra) rahatsızlandığı haberiyle, İstanbul'dan İzmir’deki Nezihe'nin evine doğru yola çıkar. Yıllar sonra ilk kez birkaç günlüğüne bir arada kalmak zorunda olan, birbirine zıt karakterlerle dolu ekibi, sürpriz gelişmeler, geçmiş hesaplaşmalar ve içine düşülen birbirinden komik olaylar beklemektedir.

BİZ BÖYLEYİZ FRAGMAN



