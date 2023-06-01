'Bizde estetik bulamazsın' demişti! Şarkıcı Ece Seçkin'in yıllar içindeki değişimi hayret ettirdi! 'Abla yerli Shakira'

'Bu Ne Ya?' şarkısıyla müzik piyasasına giriş yapan Ece Seçkin, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekiyor. En son, yaptırdığı lüks oyun odasıyla gündeme gelen Seçkin'in eski halleri görenleri oldukça şaşırttı. Ünlü isme 'Yerli Shakira' yorumları yapıldı.

Ece Seçkin, özel hayatıyla da konuşulan isimlerden biri oldu. Ünlü şarkıcının geçtiğimiz yıl Çağrı Terlemez ile dünyaevine girmişti.

'Hoşuna Mı Gidiyor?' şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Seçkin'in yıllar önceki hali sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Şimdi halinden daha esmer ve hiç dokunuş yapılmamış bir yüze sahip olan Seçkin'in o halleri oldukça beğenildi.

Ünlü isme takipçilerinden 'Yerli Shakira mübarek', 'Hani estetik yoktu', 'Ece Hanım bu arkadaş da kim' gibi yorumlarda bulundular.

SAHNESİNE TELEFON FIRLATILMIŞTI

Ece Seçkin, sosyal medya uygulamasında başlayan akım için bir kişinin sahneye telefon fırlatması sonucu boynundan yaralanmıştı. Daha sonra tekrar bir telefon fırlatılmış ve Ece Seçkin başından yaralanarak sahneyi terk etmek durumunda kalmıştı. Instagram hesabından görüntüleri yayınlayarak sitem etmişti.





