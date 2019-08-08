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Bize Müsaade güldürmeye geliyor

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SİNEMA TV  | 08.08.2019 16:12 | Son Güncelleme

Giray Altınok imzalı Bize Müsaade, 30 Ağustos’ta sinemalarda.

Biri yönetmen, biri oyuncu ve biri senarist olan TV sektöründen 3 yakın arkadaşın hikayesini konu alan Bize Müsaade filmi, Validebağ Adile Sultan Kasrı, Büyük Ada ve Ümraniye Nakkaş Platoları üçgeninde gerçekleşti. Filmin başrollerinden biri olan ve aynı zamanda hem senaristi hem de yönetmeni Giray Altıok’un güçlü kaleminden çıkan ‘Bize Müsaade’ filmi farklı bir dille beyazperdeye aktarıyor.

Filmde Giray Altınok, Fırat Albayrak, Sami Aksu, Ali Düşenkalkar, Ferit Aktuğ, Ferdi Sancar, Ferit Al, Deniz Karaoğlu, Elit Andaç ve Gizem Ünsal gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

Filmin 3 ana karakterinden biri olan Giray Altınok, ”Benim oyuncu, senarist ve yönetmen olarak ilk işim. Eğlenceli bir set oldu. Ekip, ışıkçısından kameramanına, oyuncusundan produksiyonuna şahane bir gayret gösterdi. Takdir seyircinin olacak” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Biri yönetmen, biri oyuncu ve biri senarist olan TV sektöründen 3 yakın arkadaşın yolları küçük bir danışmanlık için Büyükada’da bir akıl hastanesine düşer. Fakat kahramanlarımız bu hastanede görmemeleri gereken bir olaya şahit olunca, başhekim Sinan tarafından hastaneye hapsedilirler. Özgürlüklerine kavuşmak için kusursuz bir plana ihtiyaçları vardır...

Bize Müsaade filmi, 30 Ağustos Cuma günü sinemaseverlerle buluşacak.


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Anahtar Kelimeler:
Bize Müsaade Giray Altınok

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