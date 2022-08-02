Bizi Hatırla filmi 23 Kasım 2018'de vizyona girdi. Çağan Irmak'ın sevilen filmlerinden biridir. Peki Bizi Hatırla filmi nerede ve ne zaman çekildi? Bizi Hatırla filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

BİZİ HATIRLA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Altan Erkekli'nin hayat verdiği Eşref, Foça'da yaşar. Sağlık problemleri yüzünden İstanbul'daki oğlu Kaan'ın yanına doğru yola çıkar. Sonrasında, beynindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olması gerektiğini öğrenir. Oğlu ise yoğun iş temposu yüzünden babasını ihmal eder.

BİZİ HATIRLA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Altan Erkekli - Eşref

Su Burcu Yazgı Coşkun - İrem

Sumru Yavrucuk - Leman

Binnur Kaya - Fatoş

Özge Özberk - Ece

Tolga Tekin - Kaan

Nazan Öncel - Kendisi



