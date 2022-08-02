Bizi Hatırla filmi 23 Kasım 2018'de vizyona girdi. Çağan Irmak'ın sevilen filmlerinden biridir. Peki Bizi Hatırla filmi nerede ve ne zaman çekildi? Bizi Hatırla filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...
Altan Erkekli'nin hayat verdiği Eşref, Foça'da yaşar. Sağlık problemleri yüzünden İstanbul'daki oğlu Kaan'ın yanına doğru yola çıkar. Sonrasında, beynindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olması gerektiğini öğrenir. Oğlu ise yoğun iş temposu yüzünden babasını ihmal eder.
Altan Erkekli - Eşref
Su Burcu Yazgı Coşkun - İrem
Sumru Yavrucuk - Leman
Binnur Kaya - Fatoş
Özge Özberk - Ece
Tolga Tekin - Kaan
Nazan Öncel - Kendisi
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