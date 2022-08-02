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Bizi Hatırla filmi nerede ve ne zaman çekildi? Bizi Hatırla filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

02.08.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu kadrosunda Altan Erkekli, Su Burcu Yazgı Coşkun, Binnur Kaya gibi isimlerin yer aldığı Bizi Hatırla filmi, zaman zaman televizyon ekranlarında da yer alıyor. Peki Bizi Hatırla filmi nerede ve ne zaman çekildi? Bizi Hatırla filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Bizi Hatırla filmi İstanbul ve İzmir'de çekildi. İşte merak edilenler...

Bizi Hatırla filmi nerede ve ne zaman çekildi? Bizi Hatırla filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bizi Hatırla filmi 23 Kasım 2018'de vizyona girdi. Çağan Irmak'ın sevilen filmlerinden biridir. Peki Bizi Hatırla filmi nerede ve ne zaman çekildi? Bizi Hatırla filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

BİZİ HATIRLA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Altan Erkekli'nin hayat verdiği Eşref, Foça'da yaşar. Sağlık problemleri yüzünden İstanbul'daki oğlu Kaan'ın yanına doğru yola çıkar. Sonrasında, beynindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olması gerektiğini öğrenir. Oğlu ise yoğun iş temposu yüzünden babasını ihmal eder.

BİZİ HATIRLA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Altan Erkekli - Eşref
Su Burcu Yazgı Coşkun - İrem
Sumru Yavrucuk - Leman
Binnur Kaya - Fatoş
Özge Özberk - Ece
Tolga Tekin - Kaan
Nazan Öncel - Kendisi


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