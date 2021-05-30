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Bizim Aile filmi nerede ve ne zaman çekildi? Bizim Aile filmi oyuncuları kimdir?

Seo Editör-8 Seo Editör-8
30.05.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafızalardan silinmeyen, Türk televizyonun efsane oyuncularının yer aldığı Bizim Aile filmi bu akşam ekranlarda olacak. Peki Bizim Aile filmi nerede ve ne zaman çekildi? Bizim Aile filmi oyuncuları kimdir? Detaylar haberimizde...

Bizim Aile filmi nerede ve ne zaman çekildi? Bizim Aile filmi oyuncuları kimdir?

Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Şener Şen gibi usta oyuncuların yer aldığı Bizim Aile filmi bu akşam televizyonda seyircilerle buluşacak. Hafızalardan silinmeyen Bizim Aile filminin yönetmeni Ergin Orbey, senaristi ise Sadık Şendil'dir. Peki Bizim Aile filmi nerede ve ne zaman çekildi? Bizim Aile filmi oyuncuları kimdir?

BİZİM AİLE FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Bizim Aile filminin çekimleri İstanbul'da tamamlandı. Efsane Yeşilçam filmi 1976'da vizyona girdi. Yaşar Usta ve çocuklarının taşındığı Melek Hanım'ın köşkü Üsküdar, Altunizade semtindedir. Günümüzde klinik olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda birçok Yeşilçam filminin çekimi bu mekanda gerçekleşmiştir. Saim Bey'in ikamet ettiği yapı ise Yeniköy'deki Said Halim Paşa Yalısı.

BİZİM AİLE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Talat Usta ve eşi, 4 çocuk babası Yaşar Usta ile 3 çocuk annesi Melek Hanım'ı evlendirmek ister. Ancak büyük bir sorun vardır. Yaşar Usta ile Melek Hanım'ın çocukları birbiriyle anlaşamaz ve sürekli kavga eder.

Melek Hanım'ın oğlu Ferit, Alev ile sevgilidir. Alev'in babası bu gerçeği öğrendiği anda küplere biner. Sinirden gözü dönen baba önce Yaşar Usta'yı işten kovar ardından aileyi evden çıkarır.

Bizim Aile filmi nerede ve ne zaman çekildi? Bizim Aile filmi oyuncuları kimdir?

BİZİM AİLE FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?

Bizim Aile filminin oyuncu kadrosunda Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Şener Şen, Itır Esen, Halit Akçatepe gibi usta isimler yer almaktadır. İşte Bizim Aile filminin usta oyuncuları:

Münir Özkul - Yaşar Usta

Adile Naşit - Melek

Tarık Akan - Ferit

Şener Şen - Şener

Itır Esen - Alev

Halit Akçatepe - Halit

Ayşen Gruda - Feride

Tuncay Akça - Tuncay

Cengiz Nezir - Ferdi

Saim Alpago - Saim

Ahmet Arıman - Ahmet

Tayfun Akalın - Tayfun

Sıtkı Akçatepe - Avukat

Talat Dumanlı - Talat

Süreyya Dumanlı - Süreyya

Nezahat Tanyeri - Hacer

Selim Naşit - Nikâh Memuru


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Adile Naşit Münir Özkul Şener Şen Tarık Akan
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