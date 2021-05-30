Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Şener Şen gibi usta oyuncuların yer aldığı Bizim Aile filmi bu akşam televizyonda seyircilerle buluşacak. Hafızalardan silinmeyen Bizim Aile filminin yönetmeni Ergin Orbey, senaristi ise Sadık Şendil'dir. Peki Bizim Aile filmi nerede ve ne zaman çekildi? Bizim Aile filmi oyuncuları kimdir?
Bizim Aile filminin çekimleri İstanbul'da tamamlandı. Efsane Yeşilçam filmi 1976'da vizyona girdi. Yaşar Usta ve çocuklarının taşındığı Melek Hanım'ın köşkü Üsküdar, Altunizade semtindedir. Günümüzde klinik olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda birçok Yeşilçam filminin çekimi bu mekanda gerçekleşmiştir. Saim Bey'in ikamet ettiği yapı ise Yeniköy'deki Said Halim Paşa Yalısı.
Talat Usta ve eşi, 4 çocuk babası Yaşar Usta ile 3 çocuk annesi Melek Hanım'ı evlendirmek ister. Ancak büyük bir sorun vardır. Yaşar Usta ile Melek Hanım'ın çocukları birbiriyle anlaşamaz ve sürekli kavga eder.
Melek Hanım'ın oğlu Ferit, Alev ile sevgilidir. Alev'in babası bu gerçeği öğrendiği anda küplere biner. Sinirden gözü dönen baba önce Yaşar Usta'yı işten kovar ardından aileyi evden çıkarır.
Bizim Aile filminin oyuncu kadrosunda Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Şener Şen, Itır Esen, Halit Akçatepe gibi usta isimler yer almaktadır. İşte Bizim Aile filminin usta oyuncuları:
Münir Özkul - Yaşar Usta
Adile Naşit - Melek
Tarık Akan - Ferit
Şener Şen - Şener
Itır Esen - Alev
Halit Akçatepe - Halit
Ayşen Gruda - Feride
Tuncay Akça - Tuncay
Cengiz Nezir - Ferdi
Saim Alpago - Saim
Ahmet Arıman - Ahmet
Tayfun Akalın - Tayfun
Sıtkı Akçatepe - Avukat
Talat Dumanlı - Talat
Süreyya Dumanlı - Süreyya
Nezahat Tanyeri - Hacer
Selim Naşit - Nikâh Memuru
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