MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bizim Aile filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Bizim Aile nerede ve ne zaman çekildi? Adile Naşit ve Münir Özkul'dan unutulmayacak film!

Bizim Aile filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Bizim Aile nerede ve ne zaman çekildi? Adile Naşit ve Münir Özkul'dan unutulmayacak film!

26.02.2023 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bizim Aile filmi herkesin severek tekrar tekrar izlediği filmlerden biridir. Bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak olan film ile ilgili araştırmalar sıklaşmış durumda. Münir Özkul ve Adile Naşit'in başrolde olduğu film, izleyenleri hem güldürüyor hem de hüzünlendiriyor. Peki Bizim Aile filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Bizim Aile ne zaman çekildi? İşte ayrıntılar...

Bizim Aile filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Bizim Aile nerede ve ne zaman çekildi? Adile Naşit ve Münir Özkul'dan unutulmayacak film!

Yeşilçam'ın en sevilen filmlerinden biri olan Bizim Aile, yönetmenliğini Ergin Orbey, senaristliğini Sadık Şendil'in üstlendiği, 1975 yapımlı bir komedi filmidir. İzleyiciler bu akşam televizyon ekranlarında olacak Bizim Aile filminin konusunu, oyuncularını, nerede ve ne zaman çekildiğini merak ediyorlar. Bizim Aile filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Bizim Aile nerede ve ne zaman çekildi? İşte cevaplar...

BİZİM AİLE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yaşar Usta’nın fabrika arkadaşı Talat Usta ve eşi, Yaşar Usta ile Melek Hanım’ı evlendirmeye çalışmaktadır. Bu çabaları başarılı olur fakat Yaşar Usta’nın dört, Melek Hanım’ın üç çocuğu vardır. Fakat bu çocuklar birbiri ile anlaşamıyor, sürekli kavga ediyorlardı.

ezgif.com-webp-to-jpg (58)

Melek Hanım’ın oğullarından biri olan Ferit’in kız arkadaşı Alev’in babası, Alev’in Ferit ile sevgili olduğunu öğrenince Yaşar Usta ve ailesini rahat bırakmaz ve ilk Yaşar Usta’yı işinden kovar ardından aileyi evlerinden atar. Yaşar Usta Alev’in babası ile görüşür. Alev’in babası Saim Bey hatasını anlar ve evlerini onlara geri verir.

BİZİM AİLE FİLMİ OYUNCULARI

Yıllardır aynı heyecanla izlenen Bizim Aile filminin kadrosunda;

Münir Özkul

Tarık Akan

Adile Naşit

Halit Akçatepe

Itır Esen

Şener Şen

Ayşen Gruda

Tuncay Akça

Saim Alpago

Sıtkı Akçatepe gibi usta oyuncular yer alıyor.

BİZİM AİLE NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Bizim Aile filmi, 1976 yılında İstanbul’da çekildi. Yaşar Usta’nın çocukları ile birlikte taşındığı köşk, Üsküdar’ın Altunizade semtinde bulunmaktadır. Günümüzde ise klinik olarak kullanılmaktadır. Bu köşk birçok Yeşilçam filminde çekim mekanı olarak kullanıldı.

ezgif.com-webp-to-jpg (59)

Alev ve babası Saim Bey’in evi ise Yeniköy’de bulunan Said Halim Paşa Yalısı. Saim Bey ve Yaşar Usta’nın diyaloğunun geçtiği ofis ise Ertem Eğilmez’in Beyoğlu’nda bulunan ofisidir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaşadığı köyden seslendi! "Başka şehirlere yayılın..."Yaşadığı köyden seslendi! "Başka şehirlere yayılın..."
Talihsiz kazası! Depremzedelere moral gecesinde dengesini kaybedince...Talihsiz kazası! Depremzedelere moral gecesinde dengesini kaybedince...
Daniel Craig'ten Türkiye'ye dev destek! Bir çağrısıyla rekor kırıldıDaniel Craig'ten Türkiye'ye dev destek! Bir çağrısıyla rekor kırıldı
Anahtar Kelimeler:
bizim aile Oyuncu ferit ele

En Çok Okunan Haberler

'Kızılay AHBAP’a çadır sattı' iddiası sonrası açıklamalar geldi

'Kızılay AHBAP’a çadır sattı' iddiası sonrası açıklamalar geldi

2 il için korkutan deprem tahmini! 'Şehrin yüzde 60-70'ini bırakmaz'

2 il için korkutan deprem tahmini! 'Şehrin yüzde 60-70'ini bırakmaz'

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Borini savaşı sonuçlandı!

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Borini savaşı sonuçlandı!

AFAD Başkanı Sezer açıkladı! Depremde can kaybı 44 bin 374

AFAD Başkanı Sezer açıkladı! Depremde can kaybı 44 bin 374

Öğretmenden öğrencisine cinsel istismar! 'Karşı koymama rağmen...'

Öğretmenden öğrencisine cinsel istismar! 'Karşı koymama rağmen...'

Adana'da okullar ne zaman açılacak? Yeni gelişme

Adana'da okullar ne zaman açılacak? Yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Mutfakların yıldızı! Onunla yapılan yemekler hem çok sağlıklı hem de zahmetsiz

Mutfakların yıldızı! Onunla yapılan yemekler hem çok sağlıklı hem de zahmetsiz

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.