Bizim Aile filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Bizim Aile nerede ve ne zaman çekildi? Adile Naşit ve Münir Özkul'dan unutulmayacak film!

Yeşilçam'ın en sevilen filmlerinden biri olan Bizim Aile, yönetmenliğini Ergin Orbey, senaristliğini Sadık Şendil'in üstlendiği, 1975 yapımlı bir komedi filmidir. İzleyiciler bu akşam televizyon ekranlarında olacak Bizim Aile filminin konusunu, oyuncularını, nerede ve ne zaman çekildiğini merak ediyorlar. Bizim Aile filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Bizim Aile nerede ve ne zaman çekildi? İşte cevaplar...

BİZİM AİLE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yaşar Usta’nın fabrika arkadaşı Talat Usta ve eşi, Yaşar Usta ile Melek Hanım’ı evlendirmeye çalışmaktadır. Bu çabaları başarılı olur fakat Yaşar Usta’nın dört, Melek Hanım’ın üç çocuğu vardır. Fakat bu çocuklar birbiri ile anlaşamıyor, sürekli kavga ediyorlardı.

Melek Hanım’ın oğullarından biri olan Ferit’in kız arkadaşı Alev’in babası, Alev’in Ferit ile sevgili olduğunu öğrenince Yaşar Usta ve ailesini rahat bırakmaz ve ilk Yaşar Usta’yı işinden kovar ardından aileyi evlerinden atar. Yaşar Usta Alev’in babası ile görüşür. Alev’in babası Saim Bey hatasını anlar ve evlerini onlara geri verir.

BİZİM AİLE FİLMİ OYUNCULARI

Yıllardır aynı heyecanla izlenen Bizim Aile filminin kadrosunda;

Münir Özkul

Tarık Akan

Adile Naşit

Halit Akçatepe

Itır Esen

Şener Şen

Ayşen Gruda

Tuncay Akça

Saim Alpago

Sıtkı Akçatepe gibi usta oyuncular yer alıyor.

BİZİM AİLE NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Bizim Aile filmi, 1976 yılında İstanbul’da çekildi. Yaşar Usta’nın çocukları ile birlikte taşındığı köşk, Üsküdar’ın Altunizade semtinde bulunmaktadır. Günümüzde ise klinik olarak kullanılmaktadır. Bu köşk birçok Yeşilçam filminde çekim mekanı olarak kullanıldı.

Alev ve babası Saim Bey’in evi ise Yeniköy’de bulunan Said Halim Paşa Yalısı. Saim Bey ve Yaşar Usta’nın diyaloğunun geçtiği ofis ise Ertem Eğilmez’in Beyoğlu’nda bulunan ofisidir.

