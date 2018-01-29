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Bizim Hikaye 20. yeni bölüm fragmanı: Fikri'nin en büyük kızı filiz değilmiş!

DİZİ HABERLERİ | 29.01.2018 16:42 | Son Güncelleme 3 saat önce

Bizim Hikaye 20. Bölüm fragmanı yayımlandı. Herkes Filiz2in annesinin akıbetini merak ederken fragmanda Fikri'nin de hayatının tehlikede olduğu görüldü. Hem de Fikri'nin hayatın kurtulması için organ nakline ihtiyacı var. Uyumlu organ ise en büyük kızında ve o kız Filiz değil! Bizim Hikaye yeni bölümde izleyicileri büyük bir sürpriz bekliyor. İşte Bizim Hikaye 20. yeni bölümden detaylar...

Bizim Hikaye 20. yeni bölüm fragmanı: Fikri'nin en büyük kızı filiz değilmiş!

Bizim Hikaye 20. bölüm fragmanı yayımlandı ve büyük bir sürprizle dizinin takipçilerini şaşırttı. Hatırlanacağı gibi Bizim Hikaye son bölümde Şükran intihar etmişti. Herkes fragmanda Şükran'ın akıbeti ile ilgili bir ipucu beklerken aileyle ilgili büyük bir sırrın açıklanışına tanık olundu.

FİKRİ KAN KUSUYOR

Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanında Şükran'ın hastaneye kaldırıldığı görülüyor. Takip eden sahnede ise Fikri'nin kan kustuğu gösteriliyor. Bu sahnede kolları sarılı ama ayakta duran Şükran'ın iyi olduğu ve kurtulduğu anlaşılıyor. Ancak Fikri'de ciddi bir sağlık problemi var.

FİKRİ'NİN EN BÜYÜK KIZI FİLİZ DEĞİL!

  1. bölüm fragmanında Fikri'yi hastane yatağında görüyoruz ve doktor "Maalesef ikizinki deuyumlu değil." cümlesini kuruyor. Buradan Fikri'nin bir organ nakline ihtiyaç duyduğu anlaşılıyor ki bu organ büyük ihtimalle böbrek.

Doktor Fikri'nin kan bağı olan başka akrabası olup olmadığını söylediğinde Fikri en büyük kızının bulunması gerektiğini söylüyor. Tabii Filiz bu ifadeyi üstüne alınıyor ama Fikri, Filiz'i düzeltip herkesi şaşkına çeviriyor. İşte Fikri'nin en büyük kızının Filiz olmadığını öğrendiğimiz Bizim hikaye yeni bölüm fragmanı...

BİZİM HİKAYE 20. BÖLÜM FRAGMANI

BİZİM HİKAYE 20. BÖLÜME İZLEYİCİ TEPKİLERİ

Bizim Hikaye'de yeni bir ablanın ortaya çıkışı pek çok izileyiciyi şaşırttı. Tabii orijinal Shameless dizisini bilenler hariç. 20. yeni bölümü merakla beklediklerini ifade eden izleyicilerden Yeliz'in Barış'a ilgi duyacağını düşünenler de var. Ayrıca yeni karakterin orijinaldeki Sammy gibi çirkef olup olmayacağı konuşuluyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDUMUŞTU?

Barış ve Filiz’in geçici mutlulukları Cemil’in gelişiyle yerle bir oldu. Filiz istemeyerek de olsa Cemil’le birlikte mahalleye dönmek zorunda kaldı. Filiz eve döndüğünde bir sürprizle karşılaştı; annesi artık eve dönmüştü ve gitmeye de niyetli değildi. Üstelik çocuklar da evdeydi. Filiz çocukların dönüşüne sevindi, fakat bir yandan da uzun zamandır ortalıkta olmayan annelerine çok kızgındı.

Barış ise mahallede kalarak Filiz’i ikna etme çabalarına devam etti. Mahalleye yerleştiğini ve hiçbir yere gitmeyeceğini kanıtlamak için farklı bir yol seçti. Bu durum Fikret ve Kiraz’ı mutlu ederken Filiz’in kafasını karıştırdı. Cemil ise Barış’ın bu son hamlesiyle öfkeden deliye döndü.

Hikmet’in başı Esra’nın sakladığı mektup yüzünden dertteydi. Bir yandan Asım’ın Esra’ya zarar vermesini engellerken bir yandan da mektubu yazanın kendisi olduğunu gizlemeye çalıştı Rahmet ve Müjde ise gündelik işlerle biraz para kazanarak kendi ayakları üzerinden durmaya çalışmaktaydı fakat onların işi de pek kolay değildi.

Tülay Ceylan’ı evlat edinme konusunu Tufan’a açmaya çalıştı fakat geçmişiyle ilgili bir sorundan dolayı başı dertte olan Tufan’ın aklı Tülay’da değildi.

Şükran ise evin annesi olduğunu herkese göstermekte kararlıydı. Bu zamana kadar ev ve çocuklarla ilgili Filiz’in üstlendiği sorumlulukları üstlenmeye çalıştı ve bu yüzden Filiz ve Şükran arasında tartışmalar yaşandı.

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