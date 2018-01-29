Bizim Hikaye 20. yeni bölüm fragmanı: Fikri'nin en büyük kızı filiz değilmiş!

Bizim Hikaye 20. bölüm fragmanı yayımlandı ve büyük bir sürprizle dizinin takipçilerini şaşırttı. Hatırlanacağı gibi Bizim Hikaye son bölümde Şükran intihar etmişti. Herkes fragmanda Şükran'ın akıbeti ile ilgili bir ipucu beklerken aileyle ilgili büyük bir sırrın açıklanışına tanık olundu.

FİKRİ KAN KUSUYOR

Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanında Şükran'ın hastaneye kaldırıldığı görülüyor. Takip eden sahnede ise Fikri'nin kan kustuğu gösteriliyor. Bu sahnede kolları sarılı ama ayakta duran Şükran'ın iyi olduğu ve kurtulduğu anlaşılıyor. Ancak Fikri'de ciddi bir sağlık problemi var.

FİKRİ'NİN EN BÜYÜK KIZI FİLİZ DEĞİL!

bölüm fragmanında Fikri'yi hastane yatağında görüyoruz ve doktor "Maalesef ikizinki deuyumlu değil." cümlesini kuruyor. Buradan Fikri'nin bir organ nakline ihtiyaç duyduğu anlaşılıyor ki bu organ büyük ihtimalle böbrek.

Doktor Fikri'nin kan bağı olan başka akrabası olup olmadığını söylediğinde Fikri en büyük kızının bulunması gerektiğini söylüyor. Tabii Filiz bu ifadeyi üstüne alınıyor ama Fikri, Filiz'i düzeltip herkesi şaşkına çeviriyor. İşte Fikri'nin en büyük kızının Filiz olmadığını öğrendiğimiz Bizim hikaye yeni bölüm fragmanı...

BİZİM HİKAYE 20. BÖLÜM FRAGMANI

BİZİM HİKAYE 20. BÖLÜME İZLEYİCİ TEPKİLERİ