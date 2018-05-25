Bizim Hikaye 35. son bölüm izle: Cemil öldü mü? (Bizim Hikaye 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Bizim Hikaye 35. son bölümü final sahnesi ile izleyenleri şok etti. Burak Deniz ve Hazal Kaya'nın başrolünde yer aldığı Bizim Hikaye, dünyaca ünlü Shameless dizisinin uyarlaması olarak dikkatleri çekiyor. Fox TV'de dün akşam ekrana gelen Bizim Hikaye son bölümde, Şükran'ın ölümü sonrasında Elibollar, yas tutmaktadırlar. Şükran'dan geriye kalan tek şey çantasıdır. Fakat çantanın içinden çıkan elmaslar, aileyi yeni bir tehlikenin içine atar. Zaten elmasların peşinde olan Ömer, bir yandan Zeynep'i kaçırmak için girişimler yaparken, diğer yandan Filiz'e gerçek yüzünü gösterir. Filiz'den elmasları isteyen Ömer, "O taşlar benim" diyerek silahını doğrultur. Diğer yandan Cemil, Ömer'in adamı Sado'yu limanda yakalamak isterken onun tarafından vurulur. Can cekişen Cemil'in ameliyatına Barış da girer. Ameliyatta iken Cemil'e yapılan elektroşoklar işe yaramaz. Peki Ömer öldü mü? Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
Annelerini kaybeden Elibollar’ın evinde kara bulutlar gezmektedir. Çocuklar annelerinin yasını tutarken Filiz de güçlü kalıp aileyi ayakta tutmak zorundadır. Karısının ölümünü kabullenemeyen Fikri ise yine ailesinden uzaklaşmıştır.
Şükran’ın eşyalarının arasından çıkan bir anahtarı bulan Fikri, elmasların peşine düşer. Ömer de Fikri’yi takip edip elmasları bulmaya kararlıdır. Elmaslar ailenin başına yine bela olacak gibidir.
Tufan, Zeynep’in velayetini almaya çalışan Ömer’in aslında nasıl bir adam olduğunu öğrenmenin peşindedir. Barış’ın yardımıyla Ömer’in çevirdiği bazı karanlık işleri ortaya çıkarmaya başlar. Ömer için çember daralmaktadır ve bu durum herkesi etkileyecektir.
Minibolların Ayşe’nin yardımıyla düzenledikleri bir sürpriz, herkes için moral kaynağı olacaktır. Bu sürpriz ayrıca Şükran’ın ölümünden kendini sorumlu hisseden Şeyma için bir fırsattır. Şeyma, Aysel’in yardımıyla Fikri’nin gözüne girme niyetindedir.
Barış bir yandan Ömer’le uğraşırken bir yandan da Filiz’e destek olmak için elinden geleni yapar. Tüm zorluklara rağmen dik durmaya çalışan Filiz ise bir sorunu atlatamadan başka bir sorunla karşı karşıya kalmak üzeredir...
Filiz’in hayatı tehlikede! ???? Haftaya yeni bölümde görüşmek üzere. #yolunsonu pic.twitter.com/oeCudp22mW— Bizim Hikaye (@bizimhikayedizi) 24 Mayıs 2018
Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı için tıklayınız
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