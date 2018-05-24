Bizim Hikaye 35. yeni bölümde neler olacak? Ömer yakalanacak mı? Son bölümde neler olmuştu?

Şükran’ın eşyalarının arasından çıkan bir anahtarı bulan Fikri, elmasların peşine düşer. Ömer de Fikri’yi takip edip elmasları bulmaya kararlıdır. Elmaslar ailenin başına yine bela olacak gibidir. Tufan, Zeynep’in velayetini almaya çalışan Ömer’in aslında nasıl bir adam olduğunu öğrenmenin peşindedir. Barış’ın yardımıyla Ömer’in çevirdiği bazı karanlık işleri ortaya çıkarmaya başlar. Ömer için çember daralmaktadır ve bu durum herkesi etkileyecektir.

Annelerini kaybeden Elibollar’ın evinde kara bulutlar gezmektedir. Çocuklar annelerinin yasını tutarken Filiz de güçlü kalıp aileyi ayakta tutmak zorundadır. Karısının ölümünü kabullenemeyen Fikri ise yine ailesinden uzaklaşmıştır.

Bizim Hikaye 35. yeni bölümü merakla bekleniyor. Başrollerinde Hazal Kaya ile Burak Deniz'in yer aldığı Bizim Hikaye son bölümden sonra yayınlanan yeni bölüm fragmanı izleyenleri heyecanlandırmıştı. Son bölümde ölen Elibolların annesi Şükran'dan kalan çantada çıkan elmaslar, Ömer'in gerçek yüzünü göstermesine neden oluyor. Filiz, taşları polise vereceğini söyleyince uzun zamandır peşinde olduğu elmasları bir kez daha kaybetmek istemeyen Ömer, herşeyi riske atıyor. Ve Filiz'e kim olduğunu, Barış'ın anlattığı ama inanmadığı adam olduğunu göstermiş olacak? Peki Ömer yakalanacak mı? Filiz taşları verecek mi? İşte Bizim Hikaye yeni bölüme dair detaylar...

Minibolların Ayşe’nin yardımıyla düzenledikleri bir sürpriz, herkes için moral kaynağı olacaktır. Bu sürpriz ayrıca Şükran’ın ölümünden kendini sorumlu hisseden Şeyma için bir fırsattır. Şeyma, Aysel’in yardımıyla Fikri’nin gözüne girme niyetindedir.

Barış bir yandan Ömer’le uğraşırken bir yandan da Filiz’e destek olmak için elinden geleni yapar. Tüm zorluklara rağmen dik durmaya çalışan Filiz ise bir sorunu atlatamadan başka bir sorunla karşı karşıya kalmak üzeredir...

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şükran’ın Elibol'ların evine girmesi Aysel babaanne tarafından engellenince, Şükran Fikri’yle birlikte Şeyma’nın evine misafir olur. Şeyma, bu kez Fikri’yi Şükran’a kaptırmamaya kararlıdır ve Aysel’den aldığı tavsiyelerle Fikri’yi Şükran’dan uzaklaştırmanın yollarını aramaya başlar. Ancak Şükran’ın planları bambaşkadır ve zengin olma hayallerine Fikri’yi de ortak eder.

Diğer yandan babaannenin varlığı Filiz ve Rahmet’i rahatlatmış, kendini ilk kez evin kızı gibi hisseden Filiz, Barış’la birlikte zaman geçirebilmenin keyfini çıkarır. Fakat onların yokluğunda kader ağlarını örecek ve bu kez felaket minibollardan gelecektir.

Barış ve Tufan ise gizlice Ömer’in gizli yüzünü ortaya çıkarmaya çalışır. Filiz bir badireyi atlatırken bir diğerine düşeceğinden habersizdir...



