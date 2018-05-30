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Bizim Hikaye 36. yeni bölüm 2. fragmanı: Filiz'e uyuşturucu tuzağı! (Son bölümde neler oldu?)

DİZİ HABERLERİ  | 30.05.2018 08:48 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye 36. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fox TV'de perşembe günleri ekrana gelen Bizim Hikaye son bölümde Ömer, Filiz'deki elmasları almak için sonunda maskesini indirmişti. Diğer yandan ise Cemil, Ömer'in adamlarını durdurmak isterken yaralanmıştı. Cemil ile Filiz, yaptıkları plan ile Ömer'i ele geçirirler. Fakat Filiz'in evinden yapılan aramada uyuşturucu madde bulunur. Bunun üzerine Filiz tutuklanıyor. İşte Bizim Hikaye 36. yeni bölüm 2. fragmanı...

Bizim Hikaye 36. yeni bölüm 2. fragmanı: Filiz'e uyuşturucu tuzağı! (Son bölümde neler oldu?)

Bizim Hikaye 36. yeni bölüm 2. fragmanı Fox TV tarafından yayınlandı. Hazal Kaya ile Burak Deniz'in başrolünde oynadığı Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanında Filiz, evinde uyuşturucu bulundurmaktan tutuklanıyor. Bizim Hikaye son bölümde Ömer, elmasları almak için Filiz'e silah doğrultmuştu. Cemil ise Ömer'in limandaki adamlarını durdurmak için harekete geçmiş ama ağır yaralanmıştı. Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanında Ömer, Filiz ve Cemil'in planı ile yakalanıyor. Fakat Filiz'in evinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunuyor. Bunun üzerinde Filiz, anında tutuklanıyor. Uyuşturucu kimin tarafından konuldu? İşte Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanları...

BİZİM HİKAYE YENİ BÖLÜM FRAGMANLARI

2. TANITIM



1. TANITIM



BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Annelerini kaybeden Elibollar’ın evinde kara bulutlar gezmektedir. Çocuklar annelerinin yasını tutarken Filiz de güçlü kalıp aileyi ayakta tutmak zorundadır. Karısının ölümünü kabullenemeyen Fikri ise yine ailesinden uzaklaşmıştır.

Şükran’ın eşyalarının arasından çıkan bir anahtarı bulan Fikri, elmasların peşine düşer. Ömer de Fikri’yi takip edip elmasları bulmaya kararlıdır. Elmaslar ailenin başına yine bela olacak gibidir.

Tufan, Zeynep’in velayetini almaya çalışan Ömer’in aslında nasıl bir adam olduğunu öğrenmenin peşindedir. Barış’ın yardımıyla Ömer’in çevirdiği bazı karanlık işleri ortaya çıkarmaya başlar. Ömer için çember daralmaktadır ve bu durum herkesi etkileyecektir.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM İZLE

Minibolların Ayşe’nin yardımıyla düzenledikleri bir sürpriz, herkes için moral kaynağı olacaktır. Bu sürpriz ayrıca Şükran’ın ölümünden kendini sorumlu hisseden Şeyma için bir fırsattır. Şeyma, Aysel’in yardımıyla Fikri’nin gözüne girme niyetindedir.

Barış bir yandan Ömer’le uğraşırken bir yandan da Filiz’e destek olmak için elinden geleni yapar. Tüm zorluklara rağmen dik durmaya çalışan Filiz ise bir sorunu atlatamadan başka bir sorunla karşı karşıya kalmak üzeredir...


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