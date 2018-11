Bizim Hikaye 47. son bölümde Rahmet ve Deniz'in ateşli öpüşme sahnesi! Bizim Hikaye 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bizim Hikaye son bölümde, Barış, Filiz’in Selim ile ilişkiye başladığını öğrenince çılgına döndü. Filiz'e oğlunun hastalığını ve neden tekrar evlendiğini anlatmak isteyen Barış, Filiz'in her şeyi bildiğini öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.

Barış Filiz'le tekrar birlikte olmak istedi ancak Filiz kabul etmedi. Selim, Filiz'in evine geldi ve aileye birlikte olduklarını açıkladılar. Filiz Selim ile ciddi bir yola girdiklerini kardeşlerine ve yakınlarına açıkladı. Diğer yandan ise Filiz, kardeşi Rahmet'in üniversitede okumadığını hademelik yaptığını öğrendi.

TUFAN İLE TÜLAY BOŞANIYOR MU?

Tufan ile Tülay arasında ise boşanma rüzgarları esti. İkiz bebeklerini kaybeden Tülay bu travmadan sonra kendisine gelemedi. Tülay, Tufan'a her baktığında bebeklerini gördüğünü ve o yüzden boşanmak istediğini söyledi. Tufan'ın ısrarlarından bunalan Tülay evden gitti.

Barış'ın oğlu Savaş'ın kalp nakil sırasında birinci sıraya yerleşiyor. Nihal sevinçle Barış'a sarılıyor. Barış, naklin her an olabileceğini ve oğlunun diğer çocuklar gibi koşup oynayabileceğini söylüyor.

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Nesrin Cavadzade, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar, Ömer Sevgi'nin paylaştığı, dünyaca ünlü dizi Shamelles uyarlaması olan Bizim Hikaye 48. yeni bölümüyle 22 Kasım Perşembe akşamı Fox TV'de olacak. Bizim Hikaye'nin 48. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.