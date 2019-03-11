Bizim Hikaye'de Barış ve Filiz'in başı büyük belada! Bizim Hikaye 61. yeni bölüm fragmanı izle!

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar ve Ömer Sevgi'nin paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği Bizim Hikaye dizisinin 14 Mart Perşembe ekrana gelecek olan 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Bizim Hikaye yeni bölümde hastanelik olan Nihal, Filiz ve Barış'tan özür dileyerek artık çok değiştiğini söylüyor. Oğlunu isteyen Nihal bundan sonra karşılarına çıkmayacağının sözünü veriyor. Ancak Nihal'in yeni bir plan mı yaptığı yoksa samimi mi olduğu ise yeni bölümlerde ortaya çıkacak. Diğer yandan Filiz'in yeni açtığı lokantayı silahlı bir grup basıyor ve 'Can almaya geldik' diyerek Barış ve Rahmet'e silah çekiyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bizim Hikaye son bölümde, Nihal'in planı sonrasında polise yakalanan Barış cezaevine girdi. Filiz ise Barış'ı kurtarmak için büyük çaba harcadı. Son sahnede ise mahkemeye çıkan Barış avukatının delilleri ortaya koyması sonrasında tahliye edildi. Cezavinden çıkmak için hazırlık yapan Barış, çıkan bir kavgayı ayırmak isterken karnından bıçaklandı.