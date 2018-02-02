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Bizim Hikaye'de Fikri'nin büyük kızı Yeliz kim? Filiz ve kardeşlerini şoke eden itiraf

BİZİM HİKAYE HABERLERİ | 02.02.2018 01:35 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye dizisinin 20. bölümünde, Filiz Elibol ve kardeşleri şoke eden bir gerçeği öğrendi. Bizim Hikaye 20. bölümde, siroz olan Fikri'ye karaciğer nakli gerektiğini doktorlar açıkladı. Çocuklarından alınan örnekler uymayınca, Fikri sakladığı sırrı açıkladı. Fikri, çocuklarına bir kardeşleri daha olduğunu ve en büyük kızı Yeliz'i bulması gerektiğini söyledi. Fikri'nin kızı Yeliz'in kim olduğu ise Bizim Hikaye'nin yeni bölümlerde ortaya çıkacak.

Bizim Hikaye'de Fikri'nin büyük kızı Yeliz kim? Filiz ve kardeşlerini şoke eden itiraf

Bizim Hikaye'nin 1 Şubat Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde, siroz hastası olduğu ortaya çıkan Fikri durumu ağırlaşınca hastaneye yatırıldı. Çocuklarından karaciğer nakli için örnekler alındı ancak uyum sağlamadı. Fikri ise son çare olarak yıllardır sakladığı büyük kızı Yeliz'i söyledi. Bir kardeşleri daha olduğunu öğrenen Filiz, Rahmet ve Hikmet ise büyük şok yaşadı.

BİZİM HİKAYE 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Şükran’ın başına gelenler tüm aileyi derinden sarsmıştır. Bu olay aynı zamanda Şükran’ın hayatı boyunca sergilediği dengesiz davranışlarının sebebini de öğrenmelerine vesile olacaktır. Öğrendikleri şey aileyi hem derinden sarsar hem de gelecek için umutlandırır. Acaba Şükran iyileşip eve geri dönebilecek midir? Eve daha yeni dönen annelerini tekrar kaybetme korkusunu yaşayan çocuklar; bir yandan da çocuk yuvasına dönmenin korkusunu hissetmektedirler. Fakat Filiz bunun tekrar yaşanmasına izin vermemekte kararlıdır.

Cemil ise hala sevdiği kadını elinde tutamamanın acısını ve öfkesini yaşamaktadır. Bu öfkeyi çevresindekilerden çıkarmaya başlayan Cemil artık her şeyi geride bırakıp başka bir şehre gidecek midir? Karısının başına gelenlerden çocukları sorumlu tutan Fikri, bu acıyla kendini yeniden içkiye vermiştir. Durumu her geçen gün ciddileşen Fikri hastalığını daha ne kadar gizleyecektir?

Başına bir dizi talihsiz olay gelen Tufan’ın dengesi, davetsiz bir misafirin gelişi ile yeniden al üst olur. Tufan’ın yıllardır görmediği karısı Ferda gelmiştir ve Tufan’a çok iyi davranmaya başlar. Tufan karısının dönüşünü boşanmak için bir fırsat olarak görürken Tülay, Ferda’nın yüzünü görmeye bile tahammül edememektedir. Hikmet’in platonik aşkı hem kendisinin hem de Esra’nın başına her geçen gün daha çok bela olmaktadır. Esra kendisinden uzaklaşmasını söylese de Hikmet marketten gitmemekte kararlıdır. Hikmet’in bu ısrarı Muzi’yle olan ilişkisini de etkileyecektir.

Barış ile arasındaki buzları eritmeye başlayan Filiz’in aklı tamamen annesindedir. Barış’ın da desteği ve ilgisiyle ailesini bir arada tutmaya çalışır. Barış ise hayatını düzene sokmaya ve kendi ailesiyle Filiz’le ilgili gelecek planlarını paylaşmaya karar vermiştir. Barış’ın ailesi Filiz’i kabullenecek ve oğullarına destek verecek midir?

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