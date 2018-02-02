Bizim Hikaye'de Fikri'nin büyük kızı Yeliz kim? Filiz ve kardeşlerini şoke eden itiraf

Bizim Hikaye'nin 1 Şubat Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde, siroz hastası olduğu ortaya çıkan Fikri durumu ağırlaşınca hastaneye yatırıldı. Çocuklarından karaciğer nakli için örnekler alındı ancak uyum sağlamadı. Fikri ise son çare olarak yıllardır sakladığı büyük kızı Yeliz'i söyledi. Bir kardeşleri daha olduğunu öğrenen Filiz, Rahmet ve Hikmet ise büyük şok yaşadı.

BİZİM HİKAYE 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şükran’ın başına gelenler tüm aileyi derinden sarsmıştır. Bu olay aynı zamanda Şükran’ın hayatı boyunca sergilediği dengesiz davranışlarının sebebini de öğrenmelerine vesile olacaktır. Öğrendikleri şey aileyi hem derinden sarsar hem de gelecek için umutlandırır. Acaba Şükran iyileşip eve geri dönebilecek midir? Eve daha yeni dönen annelerini tekrar kaybetme korkusunu yaşayan çocuklar; bir yandan da çocuk yuvasına dönmenin korkusunu hissetmektedirler. Fakat Filiz bunun tekrar yaşanmasına izin vermemekte kararlıdır.

Cemil ise hala sevdiği kadını elinde tutamamanın acısını ve öfkesini yaşamaktadır. Bu öfkeyi çevresindekilerden çıkarmaya başlayan Cemil artık her şeyi geride bırakıp başka bir şehre gidecek midir? Karısının başına gelenlerden çocukları sorumlu tutan Fikri, bu acıyla kendini yeniden içkiye vermiştir. Durumu her geçen gün ciddileşen Fikri hastalığını daha ne kadar gizleyecektir?