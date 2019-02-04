Bizim Hikaye'de Filiz'in şoke eden değişimi! Bizim Hikaye 56. yeni bölüm fragmanı izle!

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar ve Ömer Sevgi'nin paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği Bizim Hikaye dizisinin 7 Şubat Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bizim Hikaye yeni bölümde Filiz'in değişimi herkesi şaşırtıyor. Filiz, Barış'ın hayat sigortası ödemesi hakkındaki fikrini değiştiriyor. Filiz, Barış'ın öldüğünü kabul ederek parayı almak istiyor. Ancak Barış, dolandırıcılık olacağı için parayı almasını istemiyor. Filiz aynı babası gibi davranıyor ve eski Filiz olmaktan sıkıldığını söylüyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barış ve Filiz'in evliliği sonrasında ortaya çıkan Barış'ın kardeşi Merve dengeleri değiştirdi.

Diğer yandan ise Filiz'e musallat olan Kerem’in Nihal’in adamı olduğundan habersiz olan Barış bir yandan Kerem'le uğraşırken, bir yandan da Nihal konusunda Merve’yi sıkıştırmaya devam etti.

Ancak Merve’nin Barış ve Nihal için başka planları vardır. Bu sırada tüm aile onlardan gizli bir şekilde Hikmet’i bulmak için seferber olur ancak mesele Filiz’le Barış’tan gizlendikçe giderek büyür ve sonunda büyük bir felakete neden olur. Final sahnesinde Nihal, Barış'ın mezarını gece yarısı açtırdı.